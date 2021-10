Zámek nechal v roce 1574 zbudovat Jindřich z Vartenberka. Od jeho potomků se pak panství včetně zámku dostalo do vlastnictví Vratislavovi z Mitrovic. Později po vzniku Československé republiky a následné pozemkové reformě získal zámek senátor Josef Vraný pro svoji rodinnou akciovou společnost.

Později v obci založil i družstvo a začal se skupováním dalších pozemků. V roce 1930 – 1931 proběhla adaptace zámku a během II. světové války jej získali Němci. Zprvu sloužil jako ubytovna pro Říšskou pracovní službu, pak na něm začalo fungovat hospodářství patřící SS pod názvem Insel Malta. Na konci války sloužil coby sklad uměleckých předmětů, které později převzala sovětská armáda.

V roce 1955 byl v Horní Libchavě zřízen školní statek a roku 1959 zahájila v budově zámku výuku dvouletá Učňovská zemědělská škola. Rokem 1964 přešel zámecký areál do vlastnictví armády, kde zůstal až do roku 2003.

V roce 2010 zakoupil zchátralý zámek cestovatel Oldřich Kilián, který zde po prvotních opravách zřídil etnografickou výstavu. Na zámku má stálou scénu Princeznino pohádkové divadlo.

„Na to, aby si někdo pořídil zámek, jsou potřeba nejen peníze, ale také dobrodružný duch a velké odhodlání. Je to památkově chráněný objekt, což už samo o sobě znamená vyšší náklady, a kromě toho to přináší starosti odpovídající velikosti památky. Pokud se to ale podaří skloubit, je to radost nejen pro majitele, ale i pro návštěvníky,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Jan Mikulička, Liberecký kraj