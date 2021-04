Distanční výuku si druháci ze ZŠ Dubá zpestřovali různými aktivitami. Moc se jim líbila třeba geometrie s hráškem.

Geometrie s hráškem. | Foto: ZŠ Dubá

Poté, co postavili čtverce, obdélníky, trojúhelníky a krychle, popustili uzdu fantazii a vytvářeli složité konstrukce. A to vše jen z namočeného hrachu a párátek. Při češtině si zahráli na detektivy a pátrali po slovesech v časopisech a novinách. Zadržená slovesa nalepili na papír a mnohým vznikla přímo umělecká avantgardní díla. Hojně se zapojili i do fotografické soutěže, při které mohli vyběhnout do přírody a zachytit její jarní proměny.