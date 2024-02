/FOTO/ Učitelé doslova z celého světa se sešli ve Finsku ve městě Rovaniemi, které leží jen pár kilometrů od polárního kruhu, aby zde v rámci události Life 2024 vyslechli sérii přednášek o systému finského vzdělávání. Mezi účastníky nechyběli zástupci ZŠ a MŠ Kamenický Šenov.

Další z výjezdů pedagogů v rámci Erasmu se odehrál ve finském městě Rovaniemi. | Foto: ZŠ a MŠ Kamenický Šenov

Zdravý životní styl – učení hrou - sebekontrola - rovnost - kultura vzájemné důvěry - samostatnost - radost a kreativita jsou klíčová slova, která ve zkratce charakterizují finské školství a způsob života. Nejinspirativnější částí programu byly návštěvy v místních školách, kde jsme se při běžných hodinách mohly samy přesvědčit o promyšlenosti a efektivitě zde používaných metod výuky.

Získaly jsme cenné kontakty na kolegyně z různých koutů světa, které bychom rády využily při dalších projektech a hlavně množství postřehů k zamyšlení a celou řadu nápadů k realizaci na naší škole.

Sekání se uskutečnilo v rámu projektu Erasmus. Mílovými kroky se blíží také výjezd žáků 7. ročníku do Španělska do městečka Roquetas de Mar na pobřeží Středozemního moře. Zájemců se v šenovské škole sešlo celkem 12, vycestovat ale může jenom 8 z nich. Zapojili se proto do soutěže o logo, které má vyjádřit, že ve Španělsku se sejdeme společně s žáky z Francie a Německa.

Zájemci také píší motivační dopisy. Na základě těchto aktivit bude vybráno 8 šťastlivců, kteří v dubnu navštíví nejjižnější část Španělska, Andalusii, společně s paními učitelkami Viktorií Maderovou a Kristýnou Lukšovou.

Náš nový projekt Erasmus s názvem Vzděláváním ke spolupráci nabízí skvělé příležitosti i pro učitele. Přímo v budově školy mají možnost navštěvovat kurz anglického jazyka pod vedením Moniky Vince. Kurz běží pro dvě kategorie – začátečníci a pokročilí. Kurzy jsou zaměřeny hlavně na rozvoj slovní zásoby, správnou výslovnost a také konverzaci na určitá témata, která bychom mohli využít např. přicestování, při návštěvách v partnerských školách nebo komunikaci při jejich návštěvách u nás. Návštěva partnerských škol u nás proběhnout opět v květnu.

Jana Hrůzková, Monika Vince, Kamila Matysová