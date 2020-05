A tak se stává, že jeden den procházíte parkem pod rozrostlými stromovými korunami a druhý den nad vámi ční jen smutně žalující pahýly. Když utichne řev motorové pily a praskot padajících větví, rozhostí se ticho. Stromy přeci nemluví, nekřičí… a ptáci už jsou dávno fuč.

Stejně tak keříky, keře a živé ploty, které od podzimu ani nestačily povyrůst, jsou nemilosrdně pokráceny přesně o polovinu. Nebo raději o polovinu a kousek – aby byl dojem dokonalý. Zbylé klacíky trčící v chomáčích z unaveného trávníku bezpečně zajistí, že se pod nimi nebude shromažďovat žádná havěť, natož aby tam, nedej Bože, něco zahnízdilo! Stín nebude – nikdy a nikde! Takové je asi heslo prznitelů ohánějících se pilami a křovinořezy, kteří však konají přesně podle pokynů od zadavatele. A tím zadavatelem není nikdo jiný, než Odbor správy majetku českolipského městského úřadu.

Přehled činností Odboru správy majetku je uveden na stránkách MUCL. Těchto činností je celá řada a dělí si je mezi sebou jednotlivá oddělení tohoto odboru. Správou a údržbou městské zeleně se zabývá oddělení technické složené z několika referentů. Správa majetku, spadajícího pod pojem městská zeleň, je v rukou paní inženýrky Kulasové. Předpokládejme, že tyto posty zastávají odborníci, díky jejichž činnosti bude naše zeleň vzkvétat. Že budou zadávat smysluplné a jasné zakázky odborným firmám, které údržbu zeleně provádějí a v neposlední řadě, že provedou finální kontrolu rozsahu a kvality provedeného díla. A to nejen vzápětí po výkonu, ale i během související povýsadbové či následné péče, potažmo před uplynutím stanovené záruční doby. Momentálně to však vypadá, že přístup k péči o svěřený majetek se ustálil na sekání, řezání a redukci všeho, u čeho hrozí, že by mohlo začít pučet a povyrůstat.

Trubice smrti, polední zálivka a hurá, mulčovací kůra!

Co na tom, že současný celosvětový trend se ubírá jiným směrem. Tady si pořád jedeme lajnu v jakémsi „retro stylu“. Například zálivka se stále na moha místech řeší prostřednictvím trubic zapuštěných do země, které však vláhu od kořenů v horku naopak odvětrávají a zalévající se do nich proudem vody stejně netrefí. Nebo můžeme vidět pracovníka najaté firmy, jak v poledním žáru pokropí povrch zeminy nebo mulče tak, že voda se ke kořenům rovněž nedostane. Kmeny stromů jsou poškozeny od strunových sekaček a neošetřeny, takže nákaza má otevřenou cestu. Přetrvává obliba záhonků se spoustou mulčovací kůry a kamení. Náhradní výsadba silně pokulhává.

A pokud už vůbec někde byly mladé stromky vysazeny, tak z metodického hlediska špatně – existuje tedy reálná možnost, že většina takovéto náhradní výsadby bude neperspektivní. Nemusíte být odborník, abyste si takovýchto nedostatků a diletantství všimli – pokud vám není stav zeleně kolem vás lhostejný. Téměř veškeré informace k péči o zeleň včetně nejmodernějších doporučení jsou dnes již běžně dostupné nejen na internetu. Předpokládala bych, že zejména odborníci a správci majetku se budou na svých postech průběžně vzdělávat a tyto trendy sledovat. Paradoxně se však dozvídám, že pouhé protlačení myšlenky ponechávání neposečených kruhů kolem kmenů stromů nebo boj za delší stébla trávy při seči, jsou téměř nadlidským úkolem a nejvíc mě zaráží, že tyto podněty musely přijít zvenčí.

Argument za všechny prachy: Příroda je mocná čarodějka

Představte si, že se odhodláte zasáhnout, když zpozorujete příliš radikální zásah pracovníka najaté firmy na městské zeleni, který právě krátí pučící keřové pruty o polovinu. A jaké se dočkáte reakce? Odpoví vám, že příroda je mocná čarodějka a že to zase obroste. Tak fajn. Přírodo, snaž se! Teď je to na tobě. My už máme splněno, firma dostala zaplaceno, a to, co zvládne do podzimu povyrůst, opět svědomitě sestřihneme do požadované délky, nebo raději ještě níž. Vadí vám strom? Dělá moc stínu, práší pyl nebo trousí listí? Nemáte kde parkovat a výhodné místo zabírá trávník? Neváhejte nám napsat, zařídíme, posloužíme. Ono to zas doroste – co na tom, že to bude trvat desítky let. Může se však také stát, že to příroda nezvládne a takto ošetřovaná zeleň nakonec uhyne. Bude to mít nějakou dohru? Obsahuje smlouva s onou firmou alespoň nějakou formuli o náhradě zeleně zaniklé nevhodnou péčí?

A jaká je tvoje zahrádka?

Pokaždé, když se setkám s dalšími podobnými výsledky péče o městskou zeleň nejen u nás, v České Lípě, nesmírně se mě to dotkne. Doslova to zabolí. Jeden den procházím pod košatým stromem s korunou plnou štěbetajících ptáků a druhý den mě omráčí čtyři pahýly s výsměšně ponechaným hnízdem na jednom z nich. Nejsem žádný ekoterorista, ale v takových chvílích mám nutkání použít násilí. Rozumím tomu, že jisté zásahy v rámci ozdravení a bezpečnosti jsou prostě nutné. Ale měly by to být kroky šetrné jak k přírodě, tak k našim investicím.

Lidé, kteří finanční prostředky vyčleněné na tuto činnost za nás spravují, by ke své práci měli přistupovat zodpovědně a dohlížet na to, aby zadané práce byly odvedeny po všech stránkách kvalitně a odborně. Takhle to zatím vypadá, že jde spíš o kvantitu a na základě dlouhodobých dobrých vztahů zadanou zakázku. Zjevně to už léta funguje, židle jsou zahřáté, pocit zdánlivé nepostradatelnosti je vybudován, tak proč něco měnit, že? Mimochodem, jestlipak mají osoby spravující českolipskou městskou zeleň také nějakou kolem svých domovů? Velice by mě zajímalo, zda podobnou péčí zahrnují i majetky vlastní. Jakpak asi udržují svoji zahrádku? Ačkoliv, bez tohoto zjištění se asi raději obejdu.

Hlavně aby už konečně zadul svěží vítr a přinesl změnu pohledu na péči o městkou zeleň nejen do inkriminovaného odboru, ale aby zároveň odfouknul závoj z očí dalších zainteresovaných stran. Nesmírně bych si přála, aby osoby, které mohou něco změnit, našly čas naslouchat a chuť porozumět. Aby Česká Lípa byla ještě krásnější, čistá, živá a zelená.

Radka Mothejzíková