Zvládly se odehrát všechny plánované zápasy i přes ne úplně příznivé počasí. Hned krátce po 8. hodině ranní, kdy už jsem byl v areálu se strhl déšť. Naštěstí ne moc dlouhý. Zaměstnanci areálu chvíli předtím kropili kurty. Déšť jejich práci ještě vylepšil tak, že jsme kurty po celý turnaj již kropit nemuseli. Naštěstí pršelo jen chvíli. Po zbytek turnaje nám počasí nakonec přálo. Turnaj jsme museli jen dvakrát na pár minut přerušit, kvůli naštěstí krátké dešťové přeháňce.

Průběh turnaje byl hladký. Snažili jsme se, aby nebyly žádné prostoje, pořád se hrálo a stihly se sehrát všechny plánované mače. Nakonec se nám to podařilo. Velký déšť se spustil až 20 minut poté, co jsme celý turnaj ukončili. Rád bych touto cestou poděkoval všem 20 párům za pohodu, kterou si na turnaji vytvořili a za dobrou náladu, která po celý den v turnaji vládla. Velké poděkování patří také obsluze restaurace, která připravila hráčům moc dobré jídlo a zajistila grilování. Hráči měli dostatek jídla, ovoce, sušeného ovoce, pečiva a hlavně masa. K dispozici bylo kuřecí, vepřové i mleté maso ve formě hamburgerů na gril.

Program zápasů byl nabitý, hrálo se prakticky nepřetržitě. Museli jsme program zápasů přizpůsobit předpovědi počasí a jsem tak rád, že i hráči byli v tomto ohledu vstřícní a plně spolupracovali, abychom turnaj zvládli odehrát včas předtím, než začne hodně pršet. Nakonec se nám to spojeným úsilím nás všech podařilo a za to chci všem 20 párům moc a moc poděkovat. Turnaj u Ploučnice byl vedený jako jediný v celé sezóně pod názvem Grandslam. To znamená, že o poháry i medaile si mohli zahrát i páry, které prohrály své čtvrtfinálové mače. Věcné ceny jsme měli připravené pro 18 párů.

Speciálně k tomuto turnaji byla vyhlášena dobrovolná tombola, kdy sami hráči mohli svými drobnými dárky přispět k úspěchu turnaje a dodat věcné ceny i těm párům, které se v turnaji nedostaly do bojů o trofeje. Děkuji tímto Jirkovi Fléglovi, Lubošovi Švarcovi, Honzovi Menclovi, Edovi Grebovi, Milanovi Hahnelovi a Jaromírovi Roudnickému za drobné věcné ceny. K hráčům ve spodní části turnaje se tak dostaly láhve vína, pánská kosmetika, kšiltovky, tenisové míče, skleněná váza, a další drobnosti. Jirka Flégl navíc přivezl na turnaj skvělý domácí sulc s cibulí a chlebem a přidal ho k obloženým mísám a dalšímu občerstvení pro hráče. Jirko díky, sulc byl vynikající! Poděkovat je potřeba také hráčům Lubošovi Švarcovi a Marcelovi Novákovi, že podle dohody a na minutu přesně přivezli ze Cvikova obložené mísy a maso na gril od řezníka Pavla Neckáře. Maso bylo již naložené v marinádě a bylo také vynikající!

Losování turnaje se nakonec zúčastnilo 20 párů. Rozlosováno bylo 5 skupin po 4 párech. Každá skupina měla pár, který vyhrál všechny 3 skupinové mače. Do pavouka play off se probojovalo jen 16 párů ze 20 přihlášených. V případě 5 základních skupin šli do osmifinále páry na 1.-3. místě a nejlepší pár ze 4. míst. Poprvé v celé sérii se našeho turnaje zúčastnily také 2 vietnamské páry. A zvláště pak pár Jimmy – Hoan se v těžké konkurenci rozhodně neztratil. Vítězné páry z 1. kola play off dále pokračovaly v bojích o poháry, poražené páry z 1. kola play off pak hrály o medaile. Páry, které se nedostaly mezi 16 nejlepších si pak mezi sebou zahráli malé semifinále o zlaté a stříbrné plaketky. Každý pár v turnaji tak získal nějakou věcnou cenu, plaketku, medaili nebo pohár.

Po vyhlášení výsledků celého turnaje zůstala v restauraci v areálu ještě velká skupina hráčů, kdy si vzájemně sdělovali zážitky z turnaje, připili si několika panáky na svůj úspěch v turnaji a probíhalo další focení. Ve skvělé náladě jsme pak opouštěli areál. Jsem moc rád, že máme mezi sebou tak skvělé přátelské vztahy a můžu Vám slíbit, že náš spolek udělá, co bude moci, abychom toto přátelství mezi námi i nadále rozvíjeli, utužovali a prohlubovali, protože mít tak skvělé přátele je ta nejdůležitější věc na světě!

Celý turnaj vyhrál stylem start – cíl pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Sehráli celkem 7 zápasů a ani v jednom z nich nenašli svoje přemožitele. V turnaji hráli jako nasazený pár č. 1. Zatímco v Okrouhlé zaznamenali 1 prohru v základní skupině, tak v areálu U Ploučnice na antuce byli zcela suverénní. Nejvyrovnanější mač sehráli až ve finále celého turnaje s párem Michael Berger – Marek Svoboda, kde až po boji vyhráli 6:4. Jirka s Vláďou vyhráli již 3 turnaj v rámci celé turnajové série. Suverenita páru Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek mi připomíná známý pár Bob a Mike Bryanovi, kteří také dokázali vyhrávat turnaje bez většího zaváhání, a to včetně těch největších.

Úspěch vítězného páru je o to větší, že dokázali v rámci série vyhrát turnaj vedený a organizovaný jako Grandslam. Získali tak hodně bodů do žebříčku série a budou-li v nastaveném trendu pokračovat i nadále, tak jen těžko někdo ohrozí jejich konečné 1. místo v celé sérii. Je skvělé, když vyhrajete turnaj. Je ale daleko těžší vyhrávat turnaje opakovaně v čím dál větší konkurenci. Není lehké porážet všechny soupeře, když víte, že se na Vás snaží vytáhnout a získat váš tenisový skalp jen proto, aby se pak mohli všem chlubit, že dokázali porazit zatím nejlepší pár celé turnajové série. Jirka s Vláďou ale mají pevné nervy a jednoznačně pro strach uděláno. Dovedou rychle přečíst svoje soupeře a přizpůsobit svoji hru tak, aby vyhráli. A to je velká síla tohoto skvělého páru.

Obrovskou pochvalu a velké uznání si zaslouží také finálový pár celého turnaje a také celkově 2. nasazený pár Grandslamu, Michael Berger – Marek Svoboda. Velcí smolaři celé série, protože již 3x se dostali až do velkého finále a ani jednou ho nedokázali vyhrát. A ani v České Lípě na domácí půdě navíc na grandslamovém turnaji nedokázali ve finále porazit pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Přitom až do finále stejně jako Jirka s Vláďou nenašli přemožitele a všech 6 svých soupeřů porazili. Ve finále Miky s Márou bojovali jako lvi. Měli svoje šance v zápase, ale vždy jim chyběl i kousek štěstí, aby se závaží úspěchu překlopilo na jejich stranu. V koncovce finále byli lepší Vláďa s Jirkou, a proto na Mikyho s Márou zůstalo opět místo těsně pod vrcholem.

Miky s Márou jsou ale jednoznačně 2. nejlepší pár v celé turnajové sérii. Vždyť který další pár se může chlubit bilancí účasti na 4 turnajích, z toho hrát 3x velké finále a 1x velké semifinále. Žádný jiný pár v celé sérii takovou úspěšnost nemá. Šance pro Mikyho s Márou vyhrát celou turnajovou sérii ale pořád existuje. Mají před sebou ještě 2 turnaje ve Cvikově a v Okrouhlé a stát se může ještě hodně věcí. Je jasné, že právě oba finálové páry celou turnajovou sérii ovládají a oba závěrečné turnaje rozhodnou, který z nich se bude radovat z výhry celé turnajové série. Uvidíme, jestli do konečného výsledku celé turnajové série promluví ještě nějaký jiný pár. Šance jiných párů jsou ale dost malé. Oba nejlepší páry by musely na 2 závěrečných turnajích výsledkově zcela selhat, a to se při jejich současné formě očekávat moc nedá.

Velký grandslamový pohár za 3. místo v celém turnaji si odvezl pár Patrik Kubín – Pavel Kosťun. V základní skupině zcela suverénní pár dokázal v 1. kole play off porazit velmi kvalitní pár Tomáš Němec – Jakub Solík. Následně se dostali do bojů o poháry, kde ale v semifinále po boji prohráli s párem Miky Berger – Marek Svoboda. Jejich jediná prohra v celém turnaji. V zápase o 3. místo ale dokázali, že jsou velmi silným párem a vybojovali si grandslamový pohár za 3. celkové místo v celém turnaji. Patrik s Pavlem se spolku čím dál více sehrávají a zvládají potrápit i ty největší favority. Oba borci mají ještě 2 turnaje k tomu, aby se na nich zamíchali do bojů o celkového vítěze celého turnaje. O jejich kvalitách že na to mají nepochybuji. Jen ať udělají ještě závěr série zajímavý a předvedou, že se mohou stát černým koněm celé turnajové série.

Poraženým semifinalistou celého turnaje se stal pár Libor Pecina – Antonín Mestek. V rámci turnaje dokázali vyhrát hned 5 zápasů a probojovat se do grandslamového semifinále. Sehráli několik vyrovnaných zápasů, a i přes těžké boje ať už ve skupině nebo v play off dokázali postoupit až do grandslamového semifinále. Skvělý výkon borci! Z turnaje si odvezli zlaté plaketky a drobné věcné ceny. Postupem mezi 4 nejlepší páry Grandslamu získali Tonda s Liborem hodně bodů a díky tomu mají šanci i ve 2 zbývajících turnajích série zamíchat kartami. Od Libora s Tondou nikdo nečeká, že by mohly celou sérii vyhrát. O to lepší mají ale pozici v rámci celé série, a tak oba borci mohou v obou turnajích hrát v klidu bez nervů, protože mohou jen získat.

Díky tomu, že jsme hráli Grandslam, tak poháry i medaile získali i páry, které by jinak po prohře ve čtvrtfinále v turnaji skončili. Grandslamové pojetí turnaje je jiné, protože i v profi tenisu mají velkou váhu. Rád bych, aby hráči pochopili, že Grandslam pořádáme pouze 1x za celou sezónu, a to v největším areálu. Proto jsme do turnaje připravili i ceny, které bychom jinak nedávali, právě proto, abychom odlišili Grandslam od ostatních turnajů v rámci soutěžní série.

Zlaté poháry za 1. místo v pohárovém semifinále si vybojoval pár, který k nám přijel až z Roudnice nad Labem. Jaromír Roudnický – Petr Ulrich k nám na turnaje jezdí několikrát do roka. Hrají jak venkovní, tak halové turnaje a vždy patří ke špičkovým párům turnaje. Ještě ani jednou turnaj u nás nevyhráli, ale pokaždé si odvezou hodně výher a také cenné tenisové skalpy. V pavouk play off prohráli s nejlepším párem celé série Jirkou Fléglem a Vláďou Pulkrábkem. Ve skupině prohráli s později 3. nejlepším párem celého turnaje Pavlem Kosťunem a Patrikem Kubínem. Všechny ostatní svoje soupeře ale porazili, a to i v pohárovém semifinále. Zaslouženě si tak odvezli pohár za 1. místo v pohárovém semifinále.

Pohár za 2. místo si vybojovali Milan Hahnel – Jiří Procházka st. Oba tenisově velmi zkušení hráči spolu hráli 1. turnaj. Vedli si ale skvěle! Ze 7 odehraných zápasů hned 4x vyhráli. Prohráli jen s páry, které si vybojovali postup do grandslamového semifinále a pak v zápase o 1. místo v pohárovém semifinále. Jinak dokázali všechny ostatní soupeře porazit, a to je na tak velkém turnaji, jako Grandslam velmi cenné. Budu jen rád, když se oba sympaťáci dají ještě v rámci série dohromady a odehrají spolu další turnaje. Jejich výkon se může dalšími odehranými zápasy ještě zvyšovat.

Pohár za 3. místo v pohárovém semifinále získal další sympatický pár Rudolf Hofman – Petr Sajc. Oba borce můžu jen pochválit. V základní skupině prohráli jen 1 mač, a to s celkově 2. nasazeným párem, což není žádná ostuda. V 1. kole play off vyřadili silný pár Luboš Švarc – Marcel Novák a dostali se do bojů o poháry. Pak ale nestačili na pár Libor Pecina – Antonín Mestek a ani v dalším zápase v rámci pohárového semifinále nevyzráli na pár Jaromír Roudnický – Petr Ulrich. V posledním turnajovém mači ale porazili pár, který k nám přijel až z obce Březno Vojtěch Průša – Petr Veselý a turnaj zakončili nejen výhrou, ale také ziskem poháru za 3. místo v pohárovém semifinále. Velká pochvala pro oba borce!

Postup do pohárového pavouka si vybojoval pár Vojtěch Průša – Petr Veselý. Oba hráči přijeli k nám do České Lípy ze vzdálenosti cca 100 km z obce Březno v ústeckém kraji. A to hlavně díky referencím od ostatních hráčů z obce Březno, kteří k nám jezdívají na turnaje jako jsou Michal Uhlíř, Daniel Mondok, Luboš Kvapil, Jan Fára a další. V turnaji v konkurenci 20 párů se neztratili a dostali se až do bojů o poháry. V základní skupině vyhráli 2 mače v 1. kole play off vyřadili silný pár Luboš Skalka – David Valdhans. V dalších zápasech se Vojtovi s Péťou již tolik nedařilo. Prohráli své další 3 zápasy, ale např. v zápase s párem Marek Svoboda – Michael Berger padli až po velkém boji 4:6. Oba hráči si zaslouží velkou pochvalu a poděkování za čas, který věnovali našemu turnaji. Věřím, že si Vojta s Péťou k nám na některý turnaj opět dorazí. Je to sympatický pár a rád je zase u nás uvidím. Poděkování za přínos k celému turnaji si zaslouží všechny páry.

Bez ohledu na výsledky, kterých dosáhli se sluší vyseknou všem 20 párům velkou poklonu. Dokázali jste odehrát turnaj, kde stále hrozil déšť, kdy odpočinek mezi zápasy nebyl nijak velký a pořád bylo potřeba honit zápasový program tak, abychom zvládli sehrát vše dříve, než se počasí pokazí. A to se nám všem podařilo. Také páry, které hráli pavouka o medaile si odehrály svoje, a i v těchto zápasech se hodně bojovalo o každý míč. Zlaté medaile si vybojoval 1. vietnamský pár v historii našich turnajů Jimmy – Hoan. Už v základní skupině zle zatápěly všem svým soupeřům. Jejich nejhorší prohra byla 3:6. Tento vietnamský pár byl velmi kvalitní, a navíc hodně bojovný. Po 4 prohrách v řadě se v medailovém pavouku chytli a všechny 3 svoje soupeře porazili. Zlaté medaile si chybou pořadatele nepřevzali, dostali stříbrné. Zlaté medaile z turnaje ale dostanou dodatečně, a k tomu pozvání na další turnaje. Jen je potřeba, aby se naučili trochu více česky, abychom se s nimi mohli daleko lépe domlouvat, a ještě více přijmout do naší party.

Stříbrné medaile si měli převzít Tomáš Němec – Jakub Solík, ale odjeli z turnaje ještě před závěrečným vyhlášením výsledků. Tomáš s Jakubem hráli celý turnaj výborně. Vyhráli svojí základní skupinu. V 1. kole play off ale nevyzráli na později 3. pár celého turnaje Pavel Kosťun – Patrik Kubín. Vyhrát ale 5 zápasů ze 7 na grandslamovém turnaji je skvělý výkon a oba hráči si zaslouží velkou pochvalu. Velké bronzové medaile si vybojoval pár Luboš Švarc – Marcel Novák. Oba hráči celý turnaj hodně bojovali a svým soupeřům nedali míč zadarmo. Turnaj zakončili ziskem bronzových medailí ve zkrácené hře s párem Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. Turnaj tedy opustili úspěšně se ziskem bronzových medailí, a to je skvělá odměna za nejen skvělé výkony v celém turnaji, ale také za výpomoc s organizací turnaje.

Zápasy o malé medaile se nakonec nesehráli v původně plánovaném rozsahu. Páry Ladislav Říha – Igor Čičmanec a Pavel Kosťun – Jan Kosťun do soubojů o malé medaile nenastoupili, a tak mi tyto medaile zůstali pro další turnaje. Je škoda, že se oba páry rozhodly dále nehrát. Oba zmíněné páry ale zaslouží poděkování a pochvalu za účast v turnaji, protože sehráli sice jen 5 zápasů, ale zato hodně vyrovnaných a oba páry opouštějí turnaj s grandslamovou výhrou. Oba páry rozhodně přispěly ke skvělé atmosféře turnaje. Přítelkyně Dana Kosťuna nám pomohla udělat velkou společnou fotku a díky její ochotě a vstřícnosti máme další krásnou společnou fotku všech přihlášených párů. Nemůžu zapomenout pochválit také pár Luboš Skalka – David Valdhans. Oba velcí sympaťáci a pohodáři jsou vždy na každém turnaji vítaným párem. David s Lubošem mají ohromný smysl pro humor a oba mají výrazný podíl na skvělé atmosféře v celém turnaji. Jsou to pohodáři a skvělí chlapi. Na každém turnaji jim přeji, aby se dostali, co nejdál. Na Grandslamu se jim výsledkově nedařilo tolik, jak by sami chtěli. Zaznamenali ale 2 grandslamové výhry, a to se v tak nabité konkurenci opravdu hodně cení. Pro medaili si již nepřišli, ale schovám jim je na další turnaje a předám dodatečně, protože si je opravdu za svoje výkony a celkový přínos k úspěchu našich turnajů rozhodně zaslouží.

Velkou pochvalu zaslouží také další skvělý pár Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. Oba hráči jsou skvělí parťáci, pohodáři a další skvělý pár, který pomáhá k úspěchu našich turnajů tím, že kolem sebe šíří pohodu a dobrou náladu. Moc bych oběma Martinům přál, aby si alespoň na jednom z turnajů naší série zahráli o poháry. Několikrát k tomu měli blízko. Turnaj v Okrouhlé, na domácí půdě pro nemoc vynechali. Na Granslamu hráli opravdu skvěle. Vyhráli základní skupinu a ve skvělé formě šli na pár Libor Pecina – Antonín Mestek. Oba Martinové podlehli až po velké boji poměrem 5:7. Velká škoda, protože by si účast v pohárovém pavouku oba Martinové určitě zasloužili. V zápase o bronzové medaile nakonec až ve zkrácené hře podlehli páru Luboš Švarc – Marcel Novák.

Závěrem bych rád poděkoval párům Thiet – Tho, Vladimír Jerman – Ondra Jerman, Jiří Procházka ml. – Lukáš Brych, Milan Vosecký – Petr Kluch, Eduard Greb – Jan Mencl. Všechny tyto páry se staly součástí turnaje, a i když se neprosadili až na pár Thiet – Tho do pavouka play off – zaslouží si velké poděkování a pochvalu za účast na turnaji a za jejich nesporně vysoký přínos k turnaji. Vietnamský pár Thiet – Tho postoupil do pavouka play off jako nejlepší pár ze 4. míst. Dále se ale nedostali a ani v zápasech o medaile nevyhráli zápas. Skupinu párů, které nepostoupili do play off mezi 16 nejlepších vyhráli Vladimír Jerman – Ondra Jerman. Ve finále porazili pár Jiří Procházka ml. – Lukáš Brych po boji poměrem 6:4. Celkově 3. místo v této skupině obsadil pár Milan Vosecký – Petr Kluch, který k nám na turnaj přijel až z Děčína. Ve svém posledním zápase porazili pár Eda Greb – Jan Mencl, který společně s druhým vietnamským párem Thiet – Tho nevyhráli mač. Jan Mencl se tenis teprve učí hrát několik týdnů. Ještě nějaký čas potrvá, než získá správnou úderovou jistotu. Je ale potřeba, aby se Honza zapojoval do hry a získával zkušenosti, protože jen tak poroste jeho výkonnost směrem nahoru.

Děkuji všem párům v této skupině, že jste si přišli náš turnaj zahrát a užili si ho, jak to jen šlo. Celkově hodnotím turnaj velmi pozitivně. Velmi si cením přístupu hráčů k turnaji a jejich snahu hrát zápasy i když nemají delší čas na odpočinek. Všichni jsme se báli, aby nám déšť turnaj nezkazil, a proto všichni spolupracovali co to šlo. Zvládli jsme celý turnaj odehrát, a to je velmi důležité. Takto velký turnaj pořádal náš spolek Tenisová rodina úplně poprvé a přiznám se, že ne všechno se nám podařilo tak jak jsme chtěli. Zpoždění na začátku turnaje kvůli párům, které se nám buď přihlásili navíc nebo nepřijeli. Občas zmatky s vietnamskými páry, kteří nemluví tak dobře česky, jak bychom potřebovali. Nakonec se to ale také zvládlo.

Nicméně i po tomto turnaji zůstalo hodně hráčů v areálu, a i takové drobnosti přispívají k úspěchům turnaje. Děkuji Lubošovi Švarcovi za jeho poděkování za mojí organizaci. Přípravě tohoto turnaje jsem věnoval opravdu hodně moc času. Dal jsem do toho vše, co ve mně bylo. Zajistil jsem hráčům dostatek jídla, přidal na turnaj další 2 kurty. Zajistil jsem řadu cen a dodal na turnaj kvalitní míče. Tento turnaj můžu prohlásit za úspěšný, a to hlavně díky Vám všem! Je skvělé, že máme mezi sebou hráče, kteří nehledě na vlastní pohodlí jsou ochotní turnajům pomoci i třeba tím, že přivezou na turnaj jídlo, dodají drobné dárky, udělají Vám pohodu na turnaji. To je nesmírně cenné.

Až skončí celá turnajová série, tak náš spolek svolá roční členskou schůzi spolku, kde bude založen nový organizační tým a domluví se další strategie rozvoje našich turnajů. Máme to rozjeté skvěle. Jezdí k nám hráči z opravdu vzdálených míst. O Tenisové rodině se zkrátka už hráči v dalších místech dozvěděli a jsou připravení k nám na turnaje jezdit. Naším cílem musí být, abychom nastartovali skutečnou spolupráci, rozdělili si v organizaci turnajů jednotlivé úkoly, vylepšili šablony, bodový systém, pavouky play off pro různé varianty. Zavedli online systém do našich turnajů a připravili organizaci turnajů tak, abychom co nejrychleji zveřejňovali výsledky turnajů i články o nich, aby čím dál více hráčů a hráček se mohlo do našich turnajů zapojovat a hrát je. Jen tak společně vytvoříme velkou partu tenisových nadšenců, kteří si zahrají společně tenis a navážou mezi sebou přátelské vztahy.

Přátel není nikdy dost. Náš spolek může přispět k tomu, abychom alespoň do části naší společnosti přinesli pohodu, přátelství, veselou mysl a pozitivní energii. Věřím, že tato fylosofie bude blízká všem hráčům a hráčkám. Turnaje děláme hlavně pro Vás všechny. Je jen na Vás všech, abyste se přidali k nám a pomohli nám vytvořit velkou a skvělou tenisovou partu Tenisovou rodinu. Přijďte si zahrát s námi, přijďte hrát k nám naše turnaje. Přidejte se k nám do naší party. Rádi Vás tu všechny uvidíme.

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina