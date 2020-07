Roční období, které mají děti nejraději je léto. Už se nám blíží, a tak si právě o něm povídali žáci druhé třídy ZŠ Dubá v hodině prvouky. Co vše se jim na létu líbí? Prázdniny, koupání, teplo, dlouhé dny a více sluníčka.

Děti si duhu vyzkoušely i v hodinách výtvarky mícháním barev a při pracovních činnostech pokusem. | Foto: Jana Pancová

A co když svítí sluníčko a náhle do toho začne pršet? To se potom objeví DUHA.