Soutěž byla rozdělena na dvě části. 1.částí bylo, že si děvčata musela vytvořit svůj školní projekt – ekologický program pro prvostupňové děti. Program měl mladším žákům osvětlit, jak je v přírodě důležitá pestrost a co my lidé můžeme udělat pro její zachování. Program musely žákyně „odučit“ a samy si vyzkoušet, jaké to je stát za katedrou v konkrétní třídě ve své škole. Dalším krokem bylo vypracování zprávy, která muselo obsahovat zadání projektu, jeho vypracování, fotodokumentaci z realizace čili „odučení“ a zpětnou vazbu nejen svou, ale i od dětí, jimž byl program o biodiverzitě určen.

2. část soutěže probíhala 24. 11. v budově Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Pracovníci muzea připravili teoretické i praktické úkoly z oblasti botaniky, zoologie, entomologie a dendrologie. Soutěž byla financována z prostředků Libereckého kraje a tak nikdo z celkových dvanácti družstev z celého Českolipska neodešel s prázdnou. Děkujeme paní Mgr.Kateřina Ledvinové z Ekoporadny Orsej a paní Mgr.Alexandře Šlegrové ze SZŠ a SOŠ, o.p. za pozvání a možnosti se soutěže zúčastnit.

Tým B zaslouženě obsadil 2.místo! Děvčata velice dobře a nápaditě zvládla školní část projektu a vůbec se nenechala zastrašit konkurencí z jiných škol a gymnázií a uspěla velice dobře i v praktických úkolech a poznávačkách. Ještě jednou moc gratulujeme!

Petra Volejníková, ZŠ Dubá