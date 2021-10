Na stejné adrese, v 1. patře domu, se nachází i nedávno otevřené „Malé domácí muzeum životního stylu našich babiček“. V jeho unikátní atmosféře se přenesete zpátky v čase a připomenete si věci, které si možná pamatujete ze svého mládí a dětství, ale k vidění jsou i exponáty z konce 19. století.

U stánků řemeslníků se můžete těšit na originální šperky z Barevného světa šperků Marcely Slávikové, malované perníčky od Markéty Nebeské, textilní výrobky Kozy z Mimoně a voňavý stánek paní „Levandulové“. Kdo rád sám tvoří, tak si bude moci vyrobit svůj vlastní šperk a ozdobit perníček v tvořivých dílničkách.

Novinkou tohoto odpoledne bude Kozí strom. Na starou suchou vrbu zavěsíme obrázky, sošky nebo jiné ztvárnění podoby kozy rohaté, které přinesou šikovní návštěvníci na základě výzvy, zveřejněné na Fcb profilu Kamily Dvořákové. Každý z přítomných bude moci hodnotit a hlasovat pro svého favorita. Vítězné dílko bude odměněno dárkem z dílny Kozy z Mimoně.

Koza z Mimoně velmi dbá na kvalitu nabízených produktů, takže pozvaní řemeslníci jsou opravdu mistři svého oboru, někteří mají i certifikáty Regionální produkt a tituly z různých soutěží, a hlavně jsou to skuteční výrobci toho, co nabízí. Pro děti i dospělé návštěvníky budou připravené přímo na místě soutěže v hodu borovou šiškou do koše, lovení rybiček z kýblu, „pobíhánky“, omalovánky s kvízem pro menší děti a vědomostní kvíz pro starší a dospělé.

Vstupenkou na Odpoledne s kozou je zakoupení některé z originálních tematických pohlednic Kozy z Mimoně. Výtěžek ze vstupného jde celý na pomoc toulavým kočkám a na jejich kastrace. Všichni jsou srdečně zváni. Přijďte třeba jen posedět, potkat se se známými nebo neznámými. K dispozici je samoobslužný koutek s občerstvením a zahrada, i když není příliš velká, má různá zákoutí, kde je možné jen tak relaxovat nebo klábosit.

Pavel Kounovský, Koza z Mimoně