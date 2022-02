Velice poutavě a zajímavě vyprávěla o tom, jak a proč se její rodiče dostali do Brazilie a vzpomínala na žití v Sao Paulu. Návštěvníkům přinesla i několik dokumentů, fotek a hraček ze svého dětství. Na závěr zahrála pár skladeb v brazilské rytmu.

Pak už došlo k nakrajeni výborného dortu, který k této příležitosti upekla Eva Laurinová, a přípitku na zdraví všem, ale i dalšímu oslavenci Radomiru Starému. A co rozhodně nechybělo? Výborná brazilská káva.

Marie Leopolda Rakouská, která se narodila 22. ledna 1797 ve Vídni, byla páté dítě z dvanácti dětí císaře Františka I. Jako budoucí ženich jí byl vybrán portugalský korunní princ Don Pedro, který poté, co jej s celou královskou rodinnou a dvorem vyhnal Napoleon z vlasti, žil nyní v daleké Brazílii. Na cestu do Brazílie se Leopolda vydala 2. června 1817 i se svým početným doprovodem a do Brazílie dorazili po těžké a strastiplné cestě 5. listopadu 1817.

Na popud své manželky přijal Pedro nabídku postavit se do čela brazilského hnutí za nezávislost, které vyvrcholilo 12. října 1822 jeho korunovací na císaře brazilského. Leopolda tak dosáhla svých politických cílů, když se největší země Jižní Ameriky stala monarchií a trůn byl přisouzen jejím potomkům. Po počátečních sporech se svým otcem dosáhla Leopolda toho, že Brazílii jako suverénní stát uznali nejprve Habsburkové a následně i Portugalsko. Zdroj: www.historiemimone.cz (s využitím Wikipedie)