Zařízení sociálních služeb na Ladech je v kraji dalším, které vzniklo v rámci projektu transformace sociálních služeb. Díky němu vznikají namísto dnes již zastaralých velkokapacitních ústavů moderní, malá zařízení komunitního typu, která pomáhají postiženým lidem co nejvíc se přiblížit normálnímu životu, jaký vedou lidé zdraví.

„Největší přínos transformace je v tom, že sociální zařízení a životy jejich klientů povznese na úroveň, která odpovídá jedenadvacátému století,“ prohlásil Pavel Svoboda, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

„Transformace sociálních služeb navíc nepředstavuje jenom lepší bydlení, je i ve znamení většího zapojení našich žen do rozhodování o běžných záležitostech svého žití. Co si udělat k jídlu, kdy si dát kávu nebo čaj, kdy jít na procházku, popřípadě do kina a tak dále,“ zdůraznil ředitel Domova Sluneční Dvůr Pavel Kos.

Náklady na vybudování Domova Lada činily 21 822 762 korun. Liberecký kraj přispěl částkou 9 256 088 korun, zbylých 12 566 674 činila dotace. „Jsem rád, že se nám daří úspěšně pokračovat v projektu transformace Domova Sluneční Dvůr. V nových prostorách nacházejí uživatelky komfort, pohodlí a příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře,“ uzavřel hejtman Martin Půta.

Transformace v Domově Sluneční Dvůr pokračuje i nadále. V Jestřebí mají být v listopadu 2021 dokončeny tři domácnosti pro 18 klientek; půjde o tři jednopodlažní, vzájemně propojené domy sociální péče, z nichž každý bude poskytovat samostatnou domácnost pro šest žen.

Jan Mikulička, KÚ LK