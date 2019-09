KiEZ – mládežnické centrum navštěvují žáci ze Základní školy Skalice u České Lípy. V letošním školním roce se počet zvýšil na neuvěřitelných 24 žáků. Díky obci Skalice, která jako každý rok přispívá nemalou částkou a rodičům, jsme opět zažili krásný týden plný zážitků.

V pondělí po příjezdu jsme se ubytovali. Po obědě jsme se šli podívat do městečka Sebnitz a následovala Sebnitz – Rallye“, kdy měli žáci hledat podle názvů určitá místa v městečku, zapsat název ulice a zanést do mapy. Šikovnost a důvtip zvítězily a vše bylo nalezeno. Poté se uskutečnil kurz němčiny, pod vedením německé lektorky. Následovala večeře, po které začala diskotéka.

V úterý po snídani jsme se vydali do Königsteinu. Tam jsme navštívili Elbefreizeitland, kde bylo velké množství různých atrakcí. Výborné bylo to, že vše se dalo rozpohybovat pouze ručním pohonem – rukama nebo nohama. Myslím, že jsme si to všichni velmi užili. Po večeři jsme se rozhýbali pod vedením lektorky při aerobiku.

Ve středu jsme zamířili do Drážďan, kde jsme navštívili Zwinger. V obrazárně jsme viděli Raffaelovu Sixtínskou Madonu. Dále jsme se seznámili s díly Tiziána a Albrechta Dürera. Dále jsme navštívili matematicko – fyzikální expozici, kde jsme si prohlédli různé typy hodin, přístrojů na matematiku nebo astronomii. Bylo to velmi poučné. Po večeři jsme měli turnaj v kuželkách.

Ve čtvrtek po snídani jsme vytvořili pět skupin a ty si vyzkoušely znalosti formou GPS. Kapitáni byli seznámení, jak se s tím pracuje a vedli svou skupinu cestou necestou k cíli. Po obědě se uskutečnil kurz němčiny, kde si žáci procvičovali německý jazyk opět pod vedením německé lektorky. Poslední večer se konala „flirtparty“, diskotéka, při které měl každý, díky anonymním vzkazům, možnost projevit své sympatie vůči svým kamarádům a kamarádkám.

A už zde byl pátek. Úklid, snídaně a odjezd domů. Týden utekl jako voda a nám zůstala spousta nezapomenutelných zážitků.

Mgr. Krista Šrámková