Ukulele je malý čtyřstrunný hudební nástroj, který vypadá jako zmenšená kytara. Pochází z Havaje a je tak akorát do ruky našich žáčků.

Děti ze ZŠ Stružnice se učí hrát na ukulele. | Foto: ZŠ a MŠ Stružnice

Muzikanti tvrdí, že tento hudební nástroj je „návykový“. Jednou ho vezmeš do ruky a už se ho nevzdáš. To můžeme potvrdit! Za vysvědčení naše děti dostaly do školy ukulele a hned jsme si je všichni oblíbili. Už jsme se naučili tři akordy a umíme zahrát desítky písniček. Začali jsme říkadly, pokračovali dětskými hity a dnes zahrajeme lidovky i písničky k táboráku. V létě vás zveme na koncert či posezení u ohně!

Kolektiv ZŠ a MŠ Stružnice