O vítězích jednotlivých kategorií, kteří získali velké Lego, rozhodla porota v čele se starostou města Michalem Třešňákem. Rozhodování to bylo náročné a nad jednotlivými výtvory se dle pana starosty vedla vášnivá diskuze déle než hodinu. Vyzdvihl také kreativitu jednotlivých dětí, které si poradili i s nedostatkem šedých a černých kostiček na Panskou skálu.

Příběhy byly naprosto neuvěřitelné, měli jsme v rybníčku žraloky, krokodýli i vodního krále a o Panskou skálu svedli boje bojovníci ze Star Wars, Harry Potter i dinosauři… Inspirovat se soutěžící mohli ve vánoční televizní reklamě na slavnou stavebnici, ve které Panská skála účinkovala.

Výsledky:



1. místo kategorie do 5ti let - Ondra Hložný, 5 let

1. místo kategorie 6 - 8 let - Eliška a Filípek Obermannovi, 7 let

1. místo kategorie 9+ let - Pavel Prokop, 13 let



Všechny výtvory jsou pak ke shlédnutí na facebooku Město Kamenický Šenov.



Klára Machová