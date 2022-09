Ve Stráži se otevřely památky. Novinkou byly sklepy pod zámkem

Ve Stráži pod Ralskem se v sobotu 17. září konal třetí ročník akce putování za památkami. Příchozí mohli nahlédnout nejen do kostela sv. Zikmunda, ale také do márnice, muzea, kaple sv. Jana Nepomuckého nebo do zámku Vartnerberk.

Putování za památkami města Stráž pod Ralskem. | Foto: Miloslava Kroužková

Letošní novinkou na trase byly zámecké sklepy. Na jednotlivých zastávkách nechyběl průvodce s výkladem. Na startu účastníci obdrželi mapu putování s tajenkou, kterou v průběhu vyplňovali. Akci pořádal strážský spolek Järgen family. (mik)