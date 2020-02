Ve dnech 6. a 7. března se v jabloneckém Eurocentru představí nejen města, turistické oblasti a kraje, ale i další aktéři cestovního ruchu. Liberecký kraj vyhlašuje v rámci akce výtvarnou soutěž pro děti na téma Moje oblíbené místo v Libereckém kraji.

„Regionální veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour vyhledává čím dál víc vystavovatelů i návštěvníků. Soutěží chceme zpestřit jeho program a také tak trochu donutit lidi zamyslet se nad tím, jaká místa znají a mají ve svém kraji rádi,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Úkolem účastníků soutěže je ztvárnit libovolnou výtvarnou technikou na formát A4 své oblíbené místo v Libereckém kraji, přičemž fantazii se meze nekladou. Soutěž je určená žákům mateřských a základních škol ve třech kategoriích: do šesti, jedenácti a do patnácti let.

Soutěž končí 21. února. Vítězové, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě v jednotlivých kategoriích, obdrží dárky od Libereckého kraje a jeho partnerů. Ceny budou předány na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční na veletrhu 7. března v dopoledních hodinách. Program veletrhu lze nalézt na www.euroregiontour.cz.

Jan Mikulička, Krajský úřad LK