Již na začátku dne před zahájením zápasů se všichni ochotě zformovali na společnou fotku. Poté se hráči již začali věnovat svým tenisovým zápasům. Od začátku se vytvořila velmi přátelská a pohodová atmosféra. Naprosto skvělé bylo i to, že většina žen zůstala v areálu až do konce mužského turnaje, který díky většímu počtu párů a pavouku play off skončil až krátce po 18. hodině. Ženy po skončení svého turnaje pilně fandily a tleskaly svým favoritům.

V celém areálu vládla velká pohoda a všichni si za tento skvělý den zaslouží velké poděkování. K velkému úspěchu turnaje přispěla také Věrka Brůžková z restaurace u tenisových kurtů. Mezi hráči i Věrkou se v průběhu zimní halové sezóny vytvořilo silné přátelství. Věrka je pro hráče a hráčky zkrátka jeden velký Poklad! Připravila nám tradičně vynikající občerstvení, skvělý guláš. Ráno měli účastníci k dispozici moc dobrou snídani.

Supercela nad Radvancem objektivem Radka Bachtíka

Turnaj Čtyřhra ženy se odehrával na kurtech 3, 7 a 8. Ženy daly dohromady 6 párů a k nim se ještě přidala Katka Vraspír. Smůla, jaká potkala Katku, se jen tak nevidí. Její parťačka pouhý den před turnajem dostala horečky a na turnaj nemohla odjet. Společnými silami jsme se snažili Katce pomoci najít náhradu, ale bylo již moc pozdě. Katka tak nastoupila do turnaje s tím, že na každý mač bude mít jinou parťačku. Ženy se mezi sebou dohodly, že vždy jedna z nich nastoupí vedle Katky do zápasu, aby i Katka mohla hrát.

Pro Katku střídání parťaček nebylo ideální, ale díky tomu si mohla s ostatními ženami také zahrát. Ženy navíc ukázaly, že název Tenisová rodina pochopily velmi dobře a ukázaly všem, že v našem spolku v případě potřeby si umíme vyhovět a vzájemně vypomoci. Ženy společně dokázaly vytvořit velmi dobrou partu! Pro každého organizátora je vždy velká odměna, když vidíte, jak si hráči i hráčky vámi připravené turnaje užívají, s jakou radostí spolu hrají a po zápasech si jdou společně dát něco na zub.

Ženy díky počtu 7 párů v rámci turnaje odehrály jen základní skupinu. Zahrály si všechny proti sobě navzájem a každý pár sehrál celkem 6 zápasů. Také mezi ženami se hrály vyrovnané mače. Došlo dokonce i na tie break. Ženský debl nakonec po výhře všech 6 zápasů ovládl domácí českolipský pár Jana Hačecká – Iva Dvořáková. Obě ženy spolu hrají dlouhá léta. Jsou skvěle sehrané a mohly by spolu hrát i poslepu. Jejich převaha nad ostatními soupeřkami byla zřejmá. Od začátku do konce se Jana s Ivčou nalodily na vítěznou vlnu a až do konce turnaje se na ní udržely. Krásné 2. místo obsadil pár Šárka Melicherčíková – Klára Křenovská. Obě ženy zvládly vyhrát 5 ze 6 zápasů. Prohrály jen s nejlepším párem celého turnaje Janou Hačeckou a Ivčou Dvořákovou. Zaslouženě si tak odnesly cenu za 2. místo. V ženském deblu celkem 2x došlo na situaci, kdy 2 páry měly shodnou zápasovou bilanci.

Vše jim vzali, víru v Boha ne. Bílá Voda je nadčasový román i audiokniha

Celkem 3 výhry a 3 prohry zaznamenaly páry Alisa Firsová – Irena Borocová a Renata Slabá – Ivana Schvarzová. O konečném umístění tak rozhodl jejich vzájemný zápas, který Alisa s Irčou vyhrály velmi těsně ve zkrácené hře. Pár Alisa Firsová – Irena Borovcová se tak umístil na konečném 3. místě a 4. místo obsadil pár Renata Slabá – Ivana Schwarzová. Také o umístění na 5. a 6. místě rozhodoval vzájemný zápas. Páry Žaneta Rusnáková – Tereza Šmejkalová a Lenka Pulkrábková – Katka Vrábelová zaznamenaly 2 výhry a 4 prohry. Vzájemný zápas ale vyšel lépe pro Žanetu s Terezou a tak na Lenku s Katkou zůstalo 6. místo.

Konečné 7. místo zůstalo Katce Vraspír s alternujícími parťačkami. Katka pak za svůj přístup a odvahu nastoupit takto bez stálé parťačky do turnaje si odnesla krásnou drobnou věcnou cenu, kterou do turnaje věnovala Jana Hačecká. Ženy ukázaly, že již jsou pevnou součástí našich turnajů.

Muži měli svůj turnaj náročnější. Díky počtu 11 párů jsme vytvořili 2 základní skupiny o počtu 5 a 6 párů. Lichý počet párů není pro turnaj nikdy ideální, ale ani přes veškerou snahu se nám dvanáctou dvojici nepodařilo zajistit. Přesto si muži zahráli skvělý turnaj. Hrálo se prakticky nepřetržitě. Kvalita párů v mužském turnaji byla vysoká. Svědčí o tom nebývale velké množství vyrovnaných zápasů končících výsledky 7:6, 7:5 nebo 6:4.

RETRO: Špitál v dobách minulých. Podívejte se na historické fotky

Největší favorit turnaje a 1. nasazený pár Marek Svoboda – David Gregor poté, co vyhráli turnaj ve Starých Splavech si určitě nepředstavovali, že v České Lípě prohrají čtvrtfinále a půjdou hrát dolního pavouka. Přesto se tak ale stalo. Je to důkaz kvality a vyrovnanosti mužských deblových párů, kde mnoho párů je na takové úrovni, kdy každý může porazit každého. A ve čtvrtfinále horního pavouka narazíte již vždy na kvalitního soupeře.

Mára s Davidem ve čtvrtfinále horního pavouka nedali zápas proti páru Štěpán Skrbek – Pavel Pekárek. Ke cti Marka s Davide slouží, že turnaj nezabalili a poctivě odehráli všechny zápasy v dolním pavouku. Ukázali tak, že jsou skutečnými sportovci. V takto nabitém turnaji můžete jak vyhrát, tak prohrát. I nejlepším hráčům v ATP se stane, že jim nějaký turnaj nevyjde a prohrají v 1. kolech. Je dobře, že hráči v soutěžní sérii získávají podobné zkušenosti, jako profi hráči.

Mužský deblový turnaj vyhrál pár Pavel Kosťun – Ota Trska. Výborně hrající pár, který po celý turnaj neprohrál ani jeden mač. Ve skupině vyhráli 2 mače jen velmi těsně. S párem Marek Svoboda – David Gregor uspěli ve skupině až ve zkrácené hře, kdy tie break vyhráli poměrem 8:6. Těžký mač sehráli také s párem Jan Fára – Martin Řapek, který vyhráli po velkém boji 7:5. V dalším průběhu turnaje se ale Pavel s Otou již nenechali žádným dalším soupeřem tlačit do větších potíží. V semifinále i ve finále zvládli vyhrát 2x 6:4, kdy v koncovce obou zápasů ukázali především pevné nervy, vysokou odolnost a hlavně skvěle vyřešené výměny v důležitých stavech.

FOTO: Prodejem žlutých kytiček pomáhali žáci ze ZŠ Dubá s tradiční sbírkou

Zcela zaslouženě si Pavel s Otou konečně vychutnali pocit vítězů turnaje. Dostaly 2 krásné červené hokejové šály. K tomu si připsali 520 bodů do žebříčku série a s malým náskokem před párem Lukáš Rudinský – Roman Pěnička obsadili průběžné 1. místo. Ota s Pavlem se také v žebříčku jednotlivců zapojili do souboje o konečné 1. místo. Do konce soutěžní série chybí odehrát ještě 6 turnajů a to je ještě hodně bodů ve hře. A v aktuální konkurenci, kdy žádný pár ani hráč nemá nic jistého se může stát ještě hodně událostí, které mohou současné pořadí v párech i jednotlivcích zcela změnit. Pavlovi s Otou jejich první společnou turnajovou výhru moc a moc přeji a těším se, že minimálně 1 turnajový triumf ještě přidají a získají tak kromě jiného i titul Superman série.

Do finále turnaje se doslova prokousal pár Petr Timura – Marek Bezák. Oba sympaťáci z Prahy po dlouhé době dorazili do České Lípy na náš turnaj. V zimní halové sezóně si vyzkoušeli náš koberec a hned si odvezli turnajový triumf. Také na antuce hráli velmi dobře. Za celý turnaj prohráli jen 2 mače a shodou okolností se svými finálovými přemožiteli. Už ve skupině se Péťa s Markem potkali s Pavlem a Otou a dostali od nich 1:6. Ve finále došlo na odvetu, kde průběžný stav finále byl dlouho vyrovnaný. Hráčům pomáhaly také ženy, které vehementně fandily a povzbuzovaly oba finálové páry. Za stavu 4:4 se ale koncovka mače překlopila na stranu Pavla s Otou. Péťa s Markem ale ukázali svoje vysoké kvality a za svůj výkon v celém turnaji si zaslouží velké poděkování! Oba borci jsou navíc velcí pohodáři, co nezkazí žádnou legraci. Kdykoliv k nám přijedou na turnaj, vždy je rádi uvidíme.

475 svítidel, schody měnící barvu. Skláři ze severu rozzářili komplex v Sydney

Krásné 3. místo si pro sebe vybojoval pár Štěpán Skrbek – Pavel Pekárek. Domácí českolipský pár na svých kurtech ukázal, jak silným a těžkým soupeřem je pro všechny ostatní páry. Ve skupině prohráli jen 1 mač s párem Lukáš Rudinský – Roman Pěnička. Ve čtvrtfinále narazili na 1. nasazený pár celého turnaje Marka Svobodu s Davidem Gregorem. Stalo se tak proto, že Mára s Davidem ve skupině prohráli 2 ze 4 zápasů a do čtvrtfinále museli jít přes osmifinále jako 3. pár skupiny B. V zápase se odehrála velká bitva, kterou ale v koncovce lépe zvládli Štěpán s Pavlem, kdy poslali Máru s Davidem do dolního pavouka. Štěpán s Pavlem v semifinále po velkém boji nakonec podlehli páru Pavel Kosťun – Ota Trska. V zápase o 3. místo pak vrátili prohru ze skupiny páru Lukáš Rudinský – Roman Pěnička a získali tak pro sebe i domácí českolipské tenisty velmi zasloužené 3. místo.

V semifinále turnaje si zahrál pár Lukáš Rudinský – Roman Pěnička. Přestože oba borci hrají stabilně vynikající tenis, ani oni v takto těžké konkurenci nedokážou vyhrát každý turnaj. Nutno ale dodat, že Lukáš s Romanem mohli klidně celý turnaj vyhrát, nebýt velmi těsné a smolné prohry v semifinále ve zkrácené hře poměrem 5:7 s párem Petr Timura – Marek Bezák. Škoda tak těsné porážky. Přesto Lukáš s Romanem odehráli skvělý turnaj. Skupinu se 6 páry vyhráli bez jediné prohry. Ve čtvrtfinále se moc dlouho nezdrželi.

Oba závěrečné mače sice Lukášovi s Romanem nevyšly, kdy zejména prohra v semifinále ve zkrácené hře o pouhé 2 míčky je zamrzela, ale i tak si zajistili slušný přísun 275 bodů do žebříčku série. Pár Lukáš Rudinský – Roman Pěnička je aktuálně 2. v pořadí párů a Lukáš si i nadále drží na dohled Marka Svobodu na 2. místě v žebříčku jednotlivců. Lukáš s Romanem tak mohou i nadále útočit na nejvyšší mety a Lukáš určitě jen tak nevzdá souboj s Márou o 1. místo v žebříčku jednotlivců.

RETRO: Tik tak. Podívejte se, čím jsme dříve odměřovali čas

Páry, které prohrály čtvrtfinále, šly hrát ještě dolního pavouka, aby posílily 3 páry, které neuspěly v osmifinále. V dolním pavouku se nejlépe vedlo páru Luboš Švarc – Michal Mašek. Ve skupině vyhráli 3 zápasy a díky tomu postoupili přímo do čtvrtfinále horního pavouka. V něm ale narazili na mladý a velmi silný pár Petr Timura – Marek Bezák a ani přes odhodlaný odpor se do semifinále turnaje nakonec nedostali. Luboš s Michalem v dolním pavouku už ale ani jednou nezaváhali. Ve finále porazili dokonce 1. nasazený pár celého turnaje Marek Svoboda – David Gregor. Celkově tak mohou turnaj hodnotit velmi pozitivně. Svůj pár posunuli do TOP 10 v aktuálním pořadí v Luboš je i v TOP 10 mezi jednotlivci. Věřím, že oba borci ještě neřekli poslední slovo a o další výhry na turnajích ještě hodně zabojují.

Ve finále dolního pavouka neuspěl pár Marek Svoboda – David Gregor. Je to velká škoda, protože dvojice měla určitě ambice hrát o nejvyšší příčky. Někdy to tak vyjde, zvláště když ve skupině prohrajete 2 ze 4 zápasů a pak ve čtvrtfinále horního pavouka musíte jít na silného soupeře. Oba borci si ale zachovali pozici v TOP 10 mezi páry a Mára Svoboda i nadále vede průběžný žebříček jednotlivců o 270 bodů před Lukášem Rudinským. David si stále drží místo v TOP 10 mezi jednotlivci a určitě udělá vše, aby si toto výsadní postavení v konkurenci aktuálně již 67 hráčů udržel.

Konečné 3. místo v dolním pavouku si vybojoval pár Jan Fára – Martin Řapek. Velmi sympatický pár, který k nám dorazil z obce Březno u Chomutova, si u nás otestoval svojí aktuální tenisovou formu. Ve skupině sice vyhráli jen 1 zápas, další 2 ale prohráli až po velkém boji. Honza s Martinem nakonec dokázali postoupit do čtvrtfinále horního pavouka, kde ale narazili na později nejlepší pár celého turnaje. V dolním pavouku si vybojovali semifinále, kde nestačili na pár Marek Svoboda – David Gregor. Zápas o 3. místo v dolním pavouku se nakonec pro skreč páru René Janků – Petr Korolus nehrál. Oba sympaťáci a pohodáři si u nás užili hodně zápasů a i když nedosáhli na nejvyšší příčky, domů odjížděli spokojení a dobrou náladou.

Tip na výlet po kraji: Hrad Valdštejn je perlou Českého ráje

Velkou pochvalu zaslouží také páry, které na nejvyšší příčky sice nedosáhly, ale v turnaji bojovali ze všech svých sil. Páry René Janků – Petr Korolus, Zdeněk Hruška – Patrik Calábek, Patrik Vraspír – Matěj Wolf a Zdeněk Botek – Vladimír Milata určitě pomýšlely na lepší výsledky. Např. u páru René Janků – Petr Korolus je vidět i přes prohry postupné zvyšování jejich herní úrovně a určitě přijde zase turnaj, jako v Novém Boru, kde se tito 2 borci dostanou hodně daleko. Všechny tyto páry zahrály na turnaji svoje aktuální maximum. A za to jim patří velká pochvala a poděkování. Věřím, že při častější účasti nasbírají tolik herních zkušeností, že se brzy zapojí do bojů o nejvyšší příčky. Není snadné se v tak náročné konkurenci prosadit. Jen trpělivost vede k úspěchu a já všem těmto 4 párům přeji co nejlepší výsledky na dalších turnajích, kterých se zúčastní.

Závěrem chci tradičně poděkovat všem účastníkům. Byli jste super a nebojím se říci, že jsme si udělali fantastickou sobotu. Spojení 2 turnajů najednou ve velkém areálu s 8 kurty ukázalo, že muži i ženy mohou vedle sebe v pohodě hrát. V pořádání společného mužského i ženského deblu určitě budeme pokračovat i v dalších letech. Je to skvělý způsob, jak podpořit myšlenku dalšího budování naší velké tenisové party. A my chceme prostřednictvím našich turnajů i nadále lidi spojovat a pomáhat tak budovat mezi nimi co nejlepší vzájemné vztahy. Všechny ostatní rekreační hráče a hráčky vyzývám. Přijeďte si k nám zahrát naše turnaje. Není to jenom o zápasech, kterých si u nás zahrajete ve velkém počtu. Důležité je, mít možnost poznat nové lidi, získat nové kontakty, a najít si na turnajích nové přátele. A o tom to celé je! Informace najdete na stránkách www.tennisfamilly.com.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina