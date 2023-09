S blížícím se koncem jarní a letní sezóny 2023 vrcholí také turnaje pořádané spolkem Tenisová rodina. Se značnou podporou města Česká Lípa jsme v sobotu 9. září v areálu u Ploučnice uspořádali hned dva turnaje najednou a navíc obsazené na maximální kapacitu.

Tenisová rodina uspořádala 9. září v České Lípě hned dva turnaje. | Foto: Tenisová rodina

V areálu u Ploučnice je k dispozici celkem 8 antukových kurtů a my jsme je zaplnili do posledního místa. Souběžně v jeden den jsme uspořádali turnaj v ženské čtyřhře pod názvem Dračice Open, a to za účasti 8 ženských párů z několika krajů a Prahy. V areálu se zároveň konal také singlový Turnaj Borců určený pro 24 hráčů a i ten jsme naplnili na maximální kapacitu. Je to skvělý úspěch našich soutěží, kdy se nám poprvé v historii podařilo takto naplnit oba plánované turnaje, a to navíc v konkurenci jiných turnajů. Moc si toho ceníme a vážíme. Je to pro nás velké povzbuzení a zároveň i závazek, abychom v naší práci pro rekreační hráče a hráčky nepolevili a dál se snažili rozvíjet naše turnaje.

Je super, jak se rychle v areálu rozhostila pohoda a přátelská atmosféra. Když se najednou sjede až 40 hráčů a hráček, rozhodně není snadné takto velkou akci organizačně zajistit. Je k tomu nutná dlouhá a pečlivá příprava. My jsme ale nenechali nic náhodě a udělali vše, aby tato akce zdárně proběhla. A povedlo se to skvěle. Ženy i muži si svoje turnaje užívali, vzájemně se spolu bavili a také si chodili fandit. Po celý den v areálu u Ploučnice byla pohoda a super přátelská atmosféra.

Velkou zásluhu na úspěchu měla Věrka Brůžková a její tým, kdy hráčům a hráčkám připravili bohaté a velmi chutné občerstvení. Poděkovat musím také správci areálu za vzorně připravené kurty a za zapůjčení stolečku pro losování turnaje. Velké poděkování a pochvala patří také Janě Hačecké, za pomoc při obsazování ženského deblového turnaje a za dodání velkého množství věcných cen pro ženský deblový turnaj. Nechci zapomenout také na Lucku Fojtíkovou, která nám také pomohla zajistit na tento turnaj 1 ženskou dvojici navíc a na Ivču Dvořákovou, která, i když sama nemohla hrát, tak přispěla na turnaj krásnými věcnými cenami.

Obrovské díky pak patří všem 24 Borcům a 16 Dračicím za vzorný přístup k celému turnaji a za úžasný den plný pohody. Všichni si hodně zahráli a turnaj si užili na maximum. Jak v mužském, tak v ženském turnaji si bojovalo o každý míč. Nejlepší částí dne pak bylo vyhlášení výsledků obou turnajů kdy zvláště ženy se u svého vyhlášení a předávání cen hodně nasmály. Důležité je, že všechny ženy dostaly nějakou drobnost a dárek a tak ani jedna z nich nejela domů s prázdnou.

Ženský deblový turnaj měl po sportovní stránce vysokou úroveň a hodně velkou vyrovnanost. Každý ženský pár v letních teplotách sehrál 7 zápasů. Díky jednoduchému systému si ženy samy turnaj organizovaly a chodily mi jen hlásit výsledky. V průběhu turnaje a po jeho skončení jsem pak prováděl průběžnou a konečnou kontrolu výsledků, abychom mohli vyhlásit správné a spravedlivé pořadí. To se nám nakonec podařilo. Nelepším párem ženského turnaje a titul Super Dračice podpořený originálním diplomem si pro sebe vybojoval ženský pár Lucka Fojtíková – Jeanet Glázrová. Obě sympatické ženy a skvělé hráčky po celý turnaj všechny svoje soupeřky přehrávaly a ani jednou se neocitly na pokraji porážky. Zcela zaslouženě si tak Lucka se Žanetou odvezly nejen diplomy, ale také malé zlaté tenisové figurky + láhev sektu.

Krásné 2. místo v ženském deblu si pro sebe vybojovaly dvě Irena Mašková – Jana Hovorková. Obě elegantní ženy si v turnaji počínaly velmi dobře, protože dokázaly vyhrát 5 ze 7 odehraných zápasů. O pořadí na 3. - 5. místě musela rozhodnout minitabulka. Hned 3 ženské páry měly bilanci 4 výhry a 3 prohry a tak muselo rozhodnou skóre mezi těmito 3 páry. Co se týká poměru vyhraných a prohraných gamů, tak nejlépe na tom byl pár Iva Krausová – Katka Brožková. Obě ženy si zaslouží velkou pochvalu za předvedený výkon. Ukázaly se jako velké kámošky a ženy, které nezkazí žádnou legraci. Na celkovém 4. místě skončil pár Renata Slabá – Ivana Schwarzová. Mít trochu více sportovního štěstí, tak obě super kámošky by určitě mířily výše. Přesto je 4. místo v horní polovině turnaje velkým úspěchem tohoto milého a velmi sympatického páru. Musím Renču s Ivčou moc a moc pochválit za bojovnost a za vzorný přístup k celému turnaji.

Na 5. místě v pořadí se umístil pár Katka Vrábelová – Lenka Pulkrábková. Po herní stránce rozhodně nezklamaly a ukázaly, že je potřeba s nimi za všech okolností počítat. Na konečném 6. místě skončil pár Jana Hačecká – Natálka Nováková. Složení páru v kombinaci zkušenost a dravé mládí mělo v turnaji velký úspěch. Obě dračice zaznamenaly v turnaji 3 výhry a nebýt bolestivých puchýřů na noze Natálky, tak si myslím, že 6. místo by určitě nebylo tím, na kterém by celkově skončily. Na 7. místě skončil pár Jiřina Fronková – Ivana Mikulová. Konečné 8. místo obsadil pár Lenka Kovářová – Lenka Šmídová. Ještě jednou děkuji všem 16 ženám za úžasný turnaj, skvělý zážitek a super sobotní den. Další ženské debly budou určitě následovat.

V mužském singlovém turnaji nastoupili jen samí Borci. Sjelo se jich celkem 24, a to z různých měst a obcí. Turnaj měl navíc také mezinárodní obsazení, protože si s námi zahráli také Borci z Polska a Peru. Oba tito hráči žijí a pracují v ČR. Díky sociálním sítím se o našem turnaji dozvěděli a přijeli si zahrát. A oba Borci byli moc a moc spokojení. Nejdříve ze všeho musím všechny hodně moc pochválit a všem poděkovat za úžasně vzorný přístup k celému turnaji. Rád bych poděkoval Dušanovi Bouškovi, že mi po turnaji nabídl odvoz domů. Je vidět, že se z nás stává skutečná tenisová rodina. Také bych moc rád poděkoval Borcům Davidovi Gregorovi a Štěpánovi Skrbkovi, kteří pomohli Borci Pavlovi Francovi v jeho semifinálovém mači. Pavla za stavu 0:4 zaskočily křeče do nohy a musel zbytek turnaje vzdát.

Titul Super Borec určený pro vítěze turnaje si po zásluze vybojoval Petr Bartoníček. Péťa, který často a rád běhá dlouhé tratě a nezřídka i maratony, má obrovskou fyzickou kondici. To se nakonec ukázalo jako důležitý, i když ne rozhodující faktor pro celkové vítězství. Péťa Bartoníček nevyhrál skupinu, i když byl původně nasazeným hráčem. Ve skupině prohrál s Marianem Kernem a musel si cestu za trofejí vydláždit z 1. kola play off. Péťa se ale v pavouku rozjel jako parní válec. Titul Super Borec je ve správných rukou, Péťo díky moc za tvůj výkon a super přístup k celému turnaji.

Úžasný výkon v celém turnaji a titul Velký Borec si zcela zaslouženě vybojoval Štěpán Skrbek. Úspěch v podobě 3. místa v turnaji si vybojoval Pavel Zemanec. Kvůli svalovému zranění Pavla France se zápas o 3. místo nakonec nehrál. Pavel Zemanec si tak odnesl krásnou věcnou cenu a k tomu spoustu skvělých zážitků z odehraných zápasů. Semifinalistou turnaje se stal Borec, který hrál náš turnaj zcela poprvé, Pavel Franc. Obrovskou pochvalu si zaslouží všichni, kteří sice nevyhráli čtvrtfinálový mač, ale v pořadí turnaje za sebou nechali hned 16 dalších Borců. Postup do čtvrtfinále celého turnaje je v konkurenci 24 hráčů obrovský úspěch. Pochválit tak musím Lukáše Slabiona, Davida Gregora, Jirku Žampacha, který navíc postup prohrál až ve zkrácené hře a Romana Vaňoučka. Nesmím zapomenout také na Borce, kteří se probojovali do osmifinále celého turnaje, ale z něj už se dál nedostali a v turnaji museli skončit. Jedná se o Martina Matouška, Luboše Kvapila, Mariana Kerna, Edu Greba – další postup prohrál ve zkrácené hře, Martina Jeřábka, Luboše Skalku, Petra Timuru a Filipa Havlase.

V dolním pavouku si zahráli Dušan Bouška, Tomáš Zetek, Daniel Ryl, Tomáš Moravec, Šimon Malý, Zdeněk Botek, Daniel Gutierrez a Michal Vrána. Všichni tito Borci si zaslouží velkou a ještě větší pochvalu. Zvládli sehrát velkou porci zápasů a i když se jim po výsledkové stránce ne vždycky dařilo, tak herně určitě nezklamali a ve všech svých zápasech odevzdali na kurtech svoje maximum. Nejlepším hráčem dolního pavouka se stal Dušan Bouška. Ve finále dolního pavouka si zahrál Zdeněk Botek a na 3. místě skončil Michal Vrána. Semifinalistou dolního pavouka se stal Tomáš Moravec. Borci Tomáš Zetek, Daniel Ryl, Šimon Malý a Daniel Gutierrez rozhodně v turnaji nezklamali a i když se jim nedařilo po herní stránce tak, jak sami chtěli, tak do naší tenisové party rozhodně zapadli a pro celý turnaj se stali velkým přínosem.

Závěrem vám chci ještě sdělit, jak velkou radost mám ze sobotního turnajového dne. Pořádání souběžně mužského i ženského turnaje se ukazuje jako bezva nápad. Náš cíl, kterým je vybudovat prostřednictvím co nejlépe připravených turnajů mezi hráči a hráčkami co nejlepší tenisovou partu, se nám daří plnit. Přijďte si k nám zahrát, přijďte si k nám užít pohodu a sportovní adrenalin. Těšíme se na každého z vás! Více o turnajích najdete na webu www.tenisovarodinaspolek.com.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina