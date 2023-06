Věznice Stráž pod Ralskem připravila pro rodiny svých zaměstnanců mimořádná akce pod názvem Den pro zaměstnance. Pro děti i dospělé byl na sobotní dopoledne připraven bohatý program.

Věznice ve Stráži pod Ralskem pozvala rodiny zaměstnanců. | Foto: Martina Krutinová

Pro děti to byly především různé druhy soutěží a her. Pro ostatní návštěvníky byla připravena ukázka práce služebního psa, prohlídka výstroje a výzbroje příslušníků VS ČR i prohlídka několika služebních automobilů. Návštěvníci si mohli také prohlédnout prosklený včelí úl nebo vyzkoušet pod vedením zdravotní sestry masáž srdce či měření tlaku.

Pro zájemce byla připravena exkurze do věznice. Akce se zúčastnilo celkem 150 osob a sklidila velký úspěch a kladné ohlasy z řad zaměstnanců i jejich rodin.

(mkr)