Hodinové video, které spojuje živě zahranou elektronickou hudbu s působivými blízkými i vzdušnými záběry muzikantů, strmých pískovcových skal, starých kamenných staveb i hru slunce a mraků. Hotspot uvádí výjimečná koncertní vystoupení na unikátních místech České republiky, její první díl nabídl v únoru záznam koncertu DJ Floexe doprovázeného robotickým bubeníkem Josefem na tribuně Strahovského stadionu. Na video dvojice Bratři ze Sloupu v Čechách se podívejte zde:

Sérii Hotspot připravuje agentura SMART Production ve spolupráci s festivalem Colours of Ostrava. „Naším cílem je propojit živá hudební vystoupení s místy, která jsou vizuálně zajímavá. A díky působivě natočenému záznamu s prvotřídním zvukem k nim přitáhnout pozornost mladých diváků, kteří by si jich třeba jinak nevšimli. Při přípravě vždy pečlivě plánujeme vhodný čas na rozhraní dne a noci, ladíme záběry z kamer a dronů nebo postavení muzikantů, aby kromě hudby ´hrálo´ i dané prostředí,” zdůrazňuje Josef Ženíšek z agentury SMART Production.

„Snažíme se vybírat umělce, kteří jsou něčím výjimeční a dokáží reagovat na místo vystoupení. Do budoucna se nechceme omezit pouze na elektronickou hudbu a česká jména. Chtěli bychom díky účasti zahraničních umělců propagovat krásy České republiky i za našimi hranicemi,” říká Filip Košťálek z festivalu Colours of Ostrava.

Formaci Bratři tvoří dvojčata Jiří a Ondřej Veselí. Jejich hudební projekt žánrově kombinuje chytlavou taneční elektroniku a techno. Hlavním hnacím motorem jsou Jiřím hrané živé bicí a melodické motivy, sekvence pak vytváří Ondřej na analogové a modulární syntezátory. Před nedávnem vydali singl Running a na podzim vychází jejich debutové album.

I když Bratři hrají na svých koncertech podobné věci, při vystoupení na hradě Sloup došlo ke změnám. „Do našeho setu jsme zařadili nové skladby z připravované desky, která vyjde na podzim. Takže jsme jej trošku oprášili a přidali jsme pár nových synťáků. Celkově si myslím, že to prokouklo,” popisuje Jiří Veselý. Ondřej ho doplňuje: „Je to víc live, než kdy předtím.” Po koncertu pak z obou bratrů vyzařovalo nadšení: „Bylo to úplně úžasný. Chtěli jsme velmi poděkovat, protože to byl fakt zážitek,” uvádí Jiří. A Ondřej dodává: „Skvělá lokace, mělo to velkou energii a my jsme si hraní maximálně užili.”

Oba zdůrazňují, že místo i prostředí pod širým nebem se do jejich koncertu otisklo: „Určitě, rozhodně. Ty skály tady a celkový vibe… V jednu chvíli bylo úplně temno a sedlo to na danou skladbu. Fakt paráda,” zdůrazňují. K nejsilnějším zážitkům pak pro oba patřilo nestálé počasí. „Když jsem si v jednu chvilku myslel, že bude pršet, ale naštěstí nezačalo,” říká Ondřej. Vystoupení proběhlo bez diváků pouze pro kamery. „Hrát bez lidí je dost těžké. My jsme si to mohli minulý rok vyzkoušet několikrát a je to vlastně o nás dvou. Důležitá je komunikace. Je těžké udržet energii, ale baví nás to i takhle,” vysvětluje Jiří, zatímco Ondřej podotýká: „Nemáme zpětnou vazbu od diváků. Ale dá se to. Člověk se musí občas přizpůsobit a hecnout.”

Na otázku, zda mohou být netradiční místa zdrojem inspirace pro hudební tvorbu, oba jednohlasně odpovídají: „Každopádně!”, s tím, že Ondřej dodává: „Akorát by tedy na tom místě chtělo být déle. Že bychom si tady dali týdenní soustředění.”

Celé natáčení by nebylo možné bez velké vstřícnosti a spolupráce Ivana Volmana, kastelána hradu Sloup v Čechách. „První reakce na nápad byla skeptická až odmítavá. Hrad chci zachovat jako klidné místo k rozjímaní a jsem odpůrcem přemíry akcí na památkách,” říká. „Když jsem po zhlédnutí videa ze Strahova zjistil, že se nejedná o žádnou divočinu, ale naopak o zajímavé spojení zvuku a skvělého obrazu, přestal jsem se toho obávat. Celkový dojem není žádný odstředivý odvaz, to bych tu nechtěl, ale naopak je dostředný, koncentrující. V takovém případě nezáleží na tom, zda je zvuk vytvářen konzervativně, nebo elektronicky. Zaujal mě právě ten kontrast mezi starobylostí a současnou zvukovou a světelnou technikou,” vysvětluje.

“Věřím, že mladé lidi videa Hotspot zaujmou. Doufám, že je neuspokojí pouze virtuální zážitek, ale že se zvednou a navštíví nás i fyzicky,” uzavírá kastelán.

První hudební video série Hotspot uvedlo v únoru vystoupení jednoho z nejoriginálnějších českých elektronických hudebníků a skladatelů DJ Floexe doprovázeného robotickým bubeníkem Josefem na tribuně Strahovského stadionu.

V plánu je natáčení na dalších zajímavých místech České republiky, dle aktuálních protikoronavirových opatření vystoupení zahraničních hudebníků i případná účast omezeného počtu diváků.

