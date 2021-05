Vydejte se s nimi za dalším poznáváním neživé přírody. Tentokrát se podíváte zpět do geologické minulosti, kdy se v oblasti mezi Českým Dubem a Hodkovicemi nad Mohelkou rozlévalo svrchnokřídové moře.

Navštívíme několik paleontologicky zajímavých lokalit, které i v době pandemie poskytly pro sbírky vlastivědného muzea spoustu nádherných fosilií. Společně se pokusíme si představit, jak vypadal život na dně moře. Jací prapodivní živočichové zde žili a v jaké podobě se nám zachovali. Kde je vůbec máme hledat? A jak to bylo s jejich vývojem do současnosti? Vyhynuli úplně, anebo některé vnímáme jako živoucí fosilie? Na vybraných ukázkách zkamenělin se pokusíme tyto otázky zodpovědět. To, a mnohé další se dozvíte, když se s námi vydáte po stopách života v druhohorním moři, ve čtvrtek 20. 5. od 18 hodin.

Provázet vás budou Veronika Ličaverová a geolog Petr Mužák. Akce je doporučena žákům ZŠ, studentům SŠ, VŠ a víceletých gymnázií i široké veřejnosti.

Odkaz na exkurzi najdete na webu www.muzeumcl.cz.

VL