Všichni jsme vítězi. Prvňáčci ze Slovanky dostali jedničky a pochvaly

Čtenář reportér Čtenář

První pololetí je za námi. Pro prvňáčky, kteří v září poprvé vstoupili do školní budovy, to bylo pololetí plné změn, nových zkušeností a velkého úsilí. Přijmout s úspěchem novou životní roli školáka stojí děti i rodiče mnoho práce. Změny, se kterými se setkávají, nové povinnosti, režimová opatření a každodenní práce, to samo o sobě si zaslouží velké ocenění.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Předávání pololetního vysvědčení bylo na Slovance ve znamení pochval, ocenění a velké spousty jedniček. | Foto: ZŠ Slovanka