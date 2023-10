Nahlédnete – li do severočeské historické literatury, setkáte se na mnoha stránkách nejrůznějšího druhu literatury se jménem Ladislav Smejkal.

V České Lípě zahájili letošní venkovní výstavu | Video: Deník/Petra Hámová

Samostatné publikace, mnoho statí o odborné literatuře, velké množství článků a řadu přednášek vytvořil za svůj život řadě lidí velmi známý člen a předseda Vlastivědného spolku v České Lípě Ladislav Smejkal, který zemřel v září 2021. Obsáhlost jeho práce potvrzují nejen vědecko–historická díla, ale také četné populární stati i přednášky a organizace odborných historických seminářů. Nejenže zajišťoval akce pro historiky, ale působil také při organizování společenských akcí.

Seznamoval i s historií Horní Lužice v oblasti Německa a Polska. Pořádal i poznávací zájezdy do těchto oblastí. Ve vědecké práci přinášel popularizaci české, německé i polské historie. Jako dlouholetý občan České Lípy se věnoval především historii svého města.

K uctění jeho památky byla letos v červenci zahájena venkovní výstava, kterou uspořádalo Regionální turistické informační centrum Česká Lípa ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií a Vlastivědným spolkem v České Lípě. Dílo koncipované na 38 panelech vychází z knihy Ladislava Smejkala Česká Lípa krok za krokem. Výstava bude v ulicích města k vidění do konce října.

Je zřejmé, že výlet do historie České Lípy zaujme svým rozsahem vedle historiků i obyčejného občana a běžného turistu při poznávání severu Čech. Z celkového počtu třiceti osmi panelů, z toho deset na náměstí a ostatní v přilehlých ulicích, si můžeme přečíst o minulosti města mnoho zajímavého, co i mnozí pamětníci neznají a ostatní by se jinak nedozvěděli.

Umístění jednotlivých panelů si mohou lidé načíst prostřednictvím QR kódu na panelech nebo si vyzvednout přehlednou mapku v infocentru na náměstí T. G. Masaryka.

Eva Bečvaříková a Milan Turek