Bylo to někdy na podzim 1965 k večeru, jel jsem ze Starých Splavů. Stál na ulici u Bílé labutě v uniformě a stopoval auta. Poznal jsem jej na dálku podle postavy Pandura Trencka – jednou jsme mu tak řekli s Pavlem – moc se tomu smál. Na uniformě svítila hvězdička hrdiny SSSR.

Zastavil jsem a pozdravili jsme se – delší dobu jsme se neviděli. „Vidíš, stopuji auta – hajzlové, vojclovi by zastavili, na generála se vy…!“. Otočil jsem Trabanta a vezl jsem jej do Splavů k Pavlovi. „Přijď se zítra svézt do klubu, není to problém, budu tam!“. „Josef, budeš se divit, co je dnes za problém pro spoustu lidí mne dnes jenom potkat! A třeba i pro ty, které jsem ani nehonil! Koukají do výkladu, počítají ptáky na obloze, jen aby mne nemuseli vidět nebo dokonce pozdravit!“.

Druhý den jsem přijel do klubu. Ríša už seděl na přídi Stára ve svých starých teplákách, tak, jak jsme jej znali od první chvíle. Už měl i vodu vybranou. Vytahoval plachtu do stěžně, sedl si ke kormidlu. Jezdili jsme do večera, než slunce začalo zapadat v koruně borovice na splavské hrázi. Potom odcházel do kopce k Pavlovi.

Nebylo v něm už moc toho generálského, jak jsem jej poprvé viděl při návštěvě v našem výzkumáku a potom na ukázce v Táboře na cvičáku u „Kobulejáku“, když mu Jirák předával hlášení. Byla to ukázka jízdy pod vodou pro krajský výbor KSČ. Moc se jim to líbilo. Vojáci, Ríšou počínaje, chodili nablýzkaní. Hosty měl na starost Ríša ve velitelském stanu, na stolech bylo pohoštění. Tenkrát jsem mu do stanu přinesl vlaječku našeho jachtklubu. Ríša si o ni říkal před tím ve Splavech, moc se mu líbila. Posadil mne vedle sebe. Potom se uklonil hostům, uvítal je. A když si sedal, vytáhl z kapes montgomeráku dvě lahve mléka a postavil je na stůl před sebe, s vážnou tváří. Vyvolal tím bouři smíchu!

Tenkrát ten večer ve Splavech, když jsme dojezdili, jsem o Ríšovi moc přemýšlel. Vždyď on nebyl vlastně ještě ani tak moc starý. Ale už to nebyl ten Tesařík z návštěvy u nás ve výzkumáku. Ani ten s kytarou u Břehyňského rybníka při natáčení Májových hvězd, když zpíval se sovětskými a našimi filmaři a herci staršinovu písničku. Tu si připomínám pokaždé, když jedu od Bezdězu dolů podle vlašských topolů – hrály také v tom filmu! Ten večer jsem Ríšovou Volhou jel do Bělé pro kulovnici, kterou střílel srnce. Moc se chlubil trofejí, když mi kulovnici vracel…

Od toho odpoledne na Stáru jsem už potom Ríšu neviděl. Do Splavů k Pavlovi už také nejezdil. A slíbený obraz Borného už mi nenamaloval. A potom jsem se ani nedověděl, že Richard Tesařík, generálmajor, Hrdina Sovětského svazu, zemřel. O jeho pohřbu jsem se také nedověděl. Potom jsem četl knížku Voják se srdcem bohéma, kterou začal psát Dr. Bejček s Dr. Hanzlíkem.

Dodatek: jsem už starší kus a tak něco pamatuji. Máme tolik skvělých lidí – hrdinů z druhé světové války, kterým dlužíme v mnohdy cíleném zapomnění aspoň tichou vzpomínku za to vše co pro nás vykonali. Chvilku mě kluci Cvikovský – Břeněk Henke (př. Jednoty ČsOL Česká Lípa) a Tomáš Rejzek ekolog přemlouvali k napsání, tak jsem to dal na papír, jinak ale vše Dobré v této době Nedobré. A tak zase příště vzdejme nejen hold i Richardovi Tesaříkovi.

Josef Haisler, DPS Doksy (96 let)