Děti, které se letos chystaly k zápisu do prvních tříd, neprožily svůj slavnostní den jako jejich starší spolužáci a ani jsme pro ně nemohli připravit tradiční setkávání předškoláků s jejich budoucími učitelkami tak, jak je na naší škole obvyklé. Pro rodiče i děti je počátek školního vzdělání velkou událostí a my učitelé si vysoce ceníme zájmu rodičů o školu a o vzdělání svých dětí. Naše škola klade na spolupráci s rodiči velký důraz, jsme školou, která je otevřená rodičům a certifikovaná značkou Rodiče vítáni.

Uspořádali jsme proto pro rodiče a budoucí prvňáčky dvě akce: informační schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků na půdě naší školy a pro jejich děti speciální přivítání spojené se zápisovými aktivitami, hrami a zábavnými úkoly, které bylo zakončeno symbolickým předáním klíče od naší školy budoucímu prvňáčkovi.

Celou akci si do své režie převzali žáci pátých tříd, kteří se loučí s prvním stupněm základního vzdělávání. Dětem se věnovali, povídali si s nimi, starali se o jejich bezpečí a také o to, aby všechny děti zvládly každý úkol úspěšně. Ještě nedávno to byli oni, kdo v radostném očekávání poprvé vstoupil na půdu školy a vzhlížel ke svým starším spolužákům, dnes již jsou tu jako doma a dokazují, jak dlouhou a úspěšnou cestu mají za sebou. Jací z nich jsou šikovní a komunikativní školáci, pyšní na svou školu a ochotní pomoci, podpořit a potěšit ty nejmladší děti. Připravili prvňáčkům dárky a provázeli je na jednotlivých stanovištích.

Pod slunečným nebem vznikla obrázková galerie, na chodníčku zase překážková dráha, na stanovištích pestrobarevní roboti nebo pohádkové bytosti. Paní učitelky hovořily s dětmi, naslouchaly rodičům a staraly se o příjemnou atmosféru tohoto prvního setkání dětí se školou. Na závěr na každé z dětí čekaly dárky, které pro ně vyrobili starší školáci, a odnesli si klíč od naší školy, kterým si po prázdninách mohou odemknout svou školu, svou třídu, svou cestu za vzděláním.

Přejeme vám děti krásné slunečné léto a s klíčkem na krku se na vás budeme těšit hned po prázdninách.

Hana Broulíková, Iva Scharfová - ZŠ Slovanka Česká Lípa