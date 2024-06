Školáci a předškoláčci ze ZŠ a MŠ Stružnice vyrazili na celý týden do překrásného prostředí v Horním Podluží.

Loupežníci ze Stružnice. | Foto: archiv školy

Pondělí. Ráno jsme se rozloučili s maminkami a tatínky a vyrazili na vlakovou stanici. Vlakem jsme dojeli do České Lípy, kde jsme přestoupili na vlak do Krásné Lípy. A tam už nás čekala první loupežnická výprava. Cesta měla být dlouhá 5 km, ale protože jsme prozkoumávali pole, louky, lesy, mlýn, zvířata, v cíli jsme zjistili, že v nohou máme 12 km! V chatě Spojařce nás přivítal milý kuchař s výbornou polévkou a ještě lepším kuřetem na paprice. Po doplnění energie a odpočinku jsme prozkoumávali okolí chaty a celé odpoledne jsme strávili na krásné louce pod sjezdovkou.

Úterý. Den, kdy loupežníci absolvovali celodenní výlet na rozhlednu Jedlová. Paní příroda nám během túry poskytovala nádherné výhledy, spoustu klíšťat a zážitků. Jako například jeden ztracený batoh. Cestou zpět jsme přes Křížovou horu procházeli křížovou cestou až do Jiřetína.

Středa. Další den jsme si užili v centru krásné Krásné Lípy, kam jsme dojeli autobusem. V Domě Českého Švýcarska jsme měli objednaný zajímavý interaktivní program a v malém kinosálu přírodovědný film. Poté jsme zašli do protilehlé čokoládovny, kde se ručně vyrábí belgická čokoláda. Naše čichové a chuťové buňky nám velely, že i my, malí a velcí loupežníci, nemůžeme zůstat pozadu a musíme si svou vlastní čokoládu také vyrobit! Cestou zpět nás dostihl déšť. To nás, loupežníky, ovšem nezastavilo. Oblékli jsme si pláštěnky a užívali vůni deště.

Maminky s dětmi si ve škole ve Stružnici užily úžasné odpoledne

Čtvrtek. Předposlední den jsme vyrazili do blízké kozí farmy Žofín. Od majitelky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o všech zvířátkách, které na farmě chová. Odpoledne jsme si prošli krásnou včelí stezku, na které jsme se dozvěděli zajímavosti o životě včel. V předvečer jsme opékali na ohýnku buřty a největší radost nám udělalo opékání marshmallow. Protože jsme měli plná bříška k večeři nám pan kuchař uvařil „už jen“ krupicovou kaši. Po setmění si každý odvážný loupežník prošel s rozsvícenou baterkou loupežnickou stezku odvahy. Na konci jsme našli ukrytý poklad!

Pátek. Poslední den jsme po vydatné snídani vyrazili na vlak. Tentokrát zpáteční cesta nebyla tak dlouhá, ale byla stejně krásná jako každá předchozí. Na nádraží ve Stružnici na nás již mávali rodiče a probíhalo vřelé vítání a dlouhé objímání. Někomu radostí i slzička ukápla. Prožili jsme báječný loupežnický týden.

Děkujeme firmě Blažek a synové za odvoz kufrů a zavazadel do školy a ze školy v přírodě.

Loupežníci ze Stružnice.Zdroj: archiv školy

Loupežníci a loupežnice ze ZŠ a MŠ Stružnice