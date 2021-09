V České Lípě se do něj zapojily tři školy – ZŠ Lada, ZŠ Pátova a ZŠ Slovanka. Tým posledně jmenované školy natáčel s nedávno zesnulým českolipským historikem Ladislavem Smejkalem. Je nám moc líto, že tam s námi již nemůže být, byl velmi vstřícný, ochotný a velmi se na prezentaci těšil.

V rámci projektu si žáci základní škol vyzkoušeli práci dokumentaristů, natočili vzpomínky českolipských pamětníků a zpracovali je do audio reportáží. Na slavnostním setkání žákovské týmy představí výsledky své práce pamětníkům, zastupitelům města, veřejnosti a odborné porotě. Na konci prezentace budou vyhlášeny dva vítězné týmy projektu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.