V pondělí 13. ledna se v Liberci odehrálo krajské finále ve florbalu žáků I. stupně v rámci turnaje ČEPS cup.

Tým ZŠ Slovanka: Marek Meďáš, Mikeš Motejzík, Kristian Semelka, Václav Rejnart, Adam Doňar, Kristýna Žehová, Josef Stehlík, Jan Zelinka, Jan Maliarik, Matěj Jahoda, Matěj Kříž a Pavel Lebduška. | Foto: ZŠ Slovanka

V něm se sešlo deset nejlepších týmů Libereckého kraje, které si to rozdaly nejen o titul krajského mistra, ale i o jedno postupové místo do národního finále do Prahy. Žáci ZŠ Slovanka Česká Lípa obhajovali titul z loňského roku a i teď patřili mezi trojici velkých favoritů spolu se ZŠ Lesní Liberec a ZŠ U Školy Liberec.