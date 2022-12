Turnaj ukázal, že ani po tak dlouhé pauze hráči nezapomněli na velmi úspěšné venkovní turnaje smíšených párů odehraných ve Starých Splavech a s velkým nadšením a elánem přijeli do českolipské tenisové haly. A co víc, někteří si tu sami zajistili i ubytování, aby nemuseli jet pozdě v noci domů a mohli se na cestu zpět dobře vyspat. Už přivítání párů před losováním bylo skvělé. Provázelo ho mnoho upřímné radosti ze setkání. Je skvělé, že náš spolek Tenisová rodina může svojí poctivou a nezištnou prací pomáhat takto budovat dlouhodobé a velmi přátelské vztahy mezi hráči a hráčkami. Pohoda a dobrá nálada provázela celý turnaj od začátku až do jeho konce. Velký podíl na této atmosféře měla také Věrka Brůžková, která společně se svojí maminkou připravila skvělé občerstvení, ze kterého na konci turnaje nezbyl ani drobek. Věrka je navíc velmi vstřícná a přátelská žena a s mnoha hráči a hráčkami navázala velmi přátelské vztahy.

Z našich turnajů se stala významná nejen sportovní, ale zejména společenská událost. Hráči i hráčky se na tyto turnaje vždy moc těší. Už jen na setkání s tolika pohodovými lidmi. U nás je neustále veselo, padají různé hlášky, hráči a hráčky se navzájem hecují, různě popichují a také si navzájem hodně fandí a jeden druhému přejí úspěch. Nové páry, které na náš turnaj přijedou, se vždy velmi rychle stanou součástí téhle parádní atmosféry a jsou velmi mile překvapeni z úrovně organizace i celého pojetí našich turnajů. Díky tomu máme na každém turnaji jak stálé hráče a hráčky, tak vždy nějaké nové páry. Jsme tomu moc rádi a pro rekreační hráče a hráčky děláme vše nejlepší co jen můžeme, abychom si jejich přízeň a podporu udrželi co nejdéle. Věřím, že i další turnaje v rámci halové sezóny nám všem přinesou mnoho další radosti a velkou nálož zdravé pozitivní energie, kterou všichni zvláště v dnešní náročné době moc a moc potřebujeme.

Celý turnaj měl jen 1 pár, který dokázal porazit všechny svoje soupeře a tím se stali Petr Šimánek – Lucie Fojtíková. Vynikající a skvěle sehraný pár ukázal, že ve smíšených dvojicích je aktuálně nejlepším párem našich turnajů. Nicméně ani Péťa s Luckou neměli cestu k triumfu nijak umetenou. V základní skupině sice vyhráli všechny 4 svoje zápasy, ale nejméně třikrát museli se svými soupeři hodně bojovat, aby zápas dotáhli do vítězného konce. Ve čtvrtfinále play off pak Péťa s Luckou narazili na zkušený a herně vyspělý pár Marek Svoboda – Lenka Fleklová, který měl stejně velkou touhu postoupit do závěrečných zápasů. Na kurtu se strhla nevídaná tenisová bitva plná neuvěřitelných výměn z obou stran. Ze začátku a v průběhu zápasu drželi vedení 2:0 a později 5:3 Marek s Lenkou. Bohužel ale koncovku mače nedotáhli do vítězného mače. Zápas byl ukončen ve zkrácené hře výhrou Péti Šimánka s Luckou Fojtíkovou. Takový je tenis. Zápas není ukončený dokud nevyhrajete poslední míč.

V dalším průběhu play off už pak Péťa s Luckou další takto vypjatou bitvu nepřipustili a s novou dávkou zdravého sebevědomí svoje soupeře v semifinále a později ve finále zcela jasně přehráli. Péťa s Luckou tak získali nejen turnajový triumf, ale také se stali 1. párem v novém žebříčku smíšených párů a ujali se tak průběžného vedení. Péťovi s Luckou patří velká gratulace a poděkování za skvělý výkon a přístup k celému turnaji, kdy jak Péťa Šimánek, tak Lucka Fojtíková nezkazí žádnou legraci a dovedou významně přispět také k úžasné přátelské atmosféře.

Finalistou turnaje se stal pár Marek Bezák – Tereza Šmejkalová. Výborně hrající a skvěle se vzájemně podporující pár. Fantastické výkony předvádí jak Marek, tak Tereza. Je s podivem, co všechno Marek dokáže vrátit na kurt za míče a co všechno dovede i v nouzi zahrát. Terezka zase drží míček ve hře a umí zakončovat výměny i z těžkých pozic. Po zásluze se Marek s Terezou dostali až do finále turnaje, i když ani oni se nevyhnuli vyrovnaným zápasům. Vyhráli 6 z 8 zápasů, získali 415 bodů do žebříčku a aktuálně obsadili 2. místo v žebříčku smíšených párů s tím, že na vánoční smíšence budou útočit na 1. místo ze zadních pozic. Velká gratulace a velký dík Markovi s Terezkou za jejich přínos nejen k zápasům, ale i k celkové atmosféře turnaje, kdy jak Marek, tak Terezka pomáhají velmi vydatně vytvářet celkovou pohodu na turnaji.

Krásné 3. místo v takto nabité konkurenci si vybojoval velmi sympatický pár z Nového Boru a Cvikova ve složení Jiří Flégl – Ivana Schwarzová. Matador tenisových kurtů Jirka Flégl nastoupil do smíšenky poprvé s Ivankou Schwarzovou s tím, že se oba před turnajem určitě dohodli, že v zápasech začnou řádit tak, aby si je soupeři hodně dlouho pamatovali. A dohodu také dodrželi, protože ve skupině vyhráli hned 3 ze 4 zápasů a v pavouku play off si počínali velmi sebevědomě. Z osmifinále se Jirka s Ivankou rychle přenesli na svého čtvrtfinálového soupeře pár David Tregler – Blanka Bílková. A strhla se velká tenisová bitva. Ani jeden z párů nechtěl prohrát a tak se oba páry tahaly o výsledek až do zkrácené hry, kterou pro sebe rozhodli Jirka s Ivankou. Vážně velký úspěch pro pár, který spolu hrál první turnaj.

Velmi úspěšný turnaj si může odškrtnout také pár Vladimír Polata – Markéta Polatová. Nováčci našich turnajů si přijeli vyzkoušet jak jim budou sedět naše turnaje. Přijeli s velký očekáváním, trochu nesměle, ale to jen do 1. zápasu. Po 1. vyhraném mači v základní skupině za mnou přišla Markéta s nadšením v očích a s radostí, jak dobře si zahrála. Postupem času se Vláďa s Markétou čím dál více zapojovali také do rozhovorů s hráči. Atmosféra turnaje oba manžele zcela pohltila a brzy se Vláďa s Markétou stali velmi pohodovou a přátelskou součástí naší tenisové party. Po sportovní stránce si Polatovi vedli velmi zdatně. Ve skupině přehráli všechny svoje soupeře se ztrátou pouhých 7 gamů ve 4 zápasech. Také v play off dokázali Vláďa s Markétou porazit první 2 soupeře a postoupit mezi 4 nejlepší páry turnaje. Poslední 2 zápasy v turnaji manželům Polatovým výsledkově nevyšly. Ale i tak je pro manžele Polatovi tento turnaj velkým úspěchem a příslibem do dalších akcí s tím, že budou patřit mezi aspiranty na celkový triumf.

Postup mezi 8 nejlepších párů celého turnaje se podařil dvojicím Marek Svoboda – Lenka Fleklová, David Tregler – Blanka Bílková, Michal Mašek – Renata Slabá a Patrik Vraspír – Kristýna Balcarová. V nabité konkurenci tolika kvalitních párů je postup do TOP 8 celého turnaje vždy obrovský úspěch. Páry Marek Svoboda – Lenka Fleklová a David Tregler – Blanka Bílková nebyly daleko od postupu do semifinále, protože svoje čtvrtfinále ztratily až ve zkrácených hrách. Tak vyrovnané byly páry v turnaji a o postupu nebo vyřazení rozhoduje v mnoha zápasech jen několik o něco lépe zvládnutých výměn. I když tyto 4 páry se do bojů o turnajový triumf často jen velmi těsně nedostaly, jedná se vždy o velmi silné a kvalitní páry a je to jen otázka dalších turnajů, aby i tyto dvojice dokázaly, že si umí vybojovat závěrečné mače o turnajové tituly.

V našich turnajích hrajeme vždy také dolní pavouk. Ne všechny páry se mohou probojovat mezi turnajovou elitu. Často se přitom jedná o velmi kvalitní a silné páry, které měly v dosavadním průběhu turnaje trochu smůly a díky tomu se ocitly mimo elitní TOP 8. Náš spolek Tenisová rodina ale myslí i na tyto páry a na každém turnaji pro ně připravujeme tzv. dolní pavouk. Nejlepší hru a výkon v dolním pavouku předvedl pár Petr Růžička – Alice Štěpánková. Ve finále dolního pavouka si zahráli také René Šenk – Jeanet Glaser. Další moc sympatický pár, který si oblíbil naše smíšené turnaje.

V zápase o 3. místo v dolním pavouku uspěli Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Celý turnaj odehráli Luboš s Lenkou velmi bojovně a srdnatě. Se soupeři hráli často velmi vyrovnané partie, které ale nedotáhli do vítězného konce. Přesto Luboš s Lenkou dokázali v turnaji vyhrát 3 zápasy z 8 odehraných, a to se rozhodně počítá jako úspěch. V semifinále dolního pavouka si zahrál pár Patrik Calábek – Irena Borovcová. K tomuto úžasnému páru je potřeba říci, že se jedná o složení v podobě nejmladšího a zároveň nejstaršího hrajícího hráče nebo hráčky v našich turnajích. Mladík Patrik Calábek se dal dohromady s nejstarší hráčkou našich turnajů Irenou Borovcovou a po lidské stránce si oba velmi dobře rozumí. Je úžasné vidět, jak skvělý přátelský vztah mají mezi sebou právě Patrik s Irčou. S velkým zápalem a odhodláním odehráli všechny svoje zápasy a ve skupině nebyly daleko od výhry nad párem Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová, kdy nevyužili vedení 5:2 a ve zkrácené hře podlehli až po lítém boji poměrem 9:11.

Ve čtvrtfinále dolního pavouka se neprosadily páry Luboš Krejča – Katka Krejčová, Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová, Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. Přitom se jedná o 3 velmi kvalitní páry. Celkově se první smíšený turnaj velmi vydařil. Je v základních skupinách skončily 3 zápasy výsledkem 7:6, 2 zápasy výsledkem 7:5, velké množství pak výsledky 6:4 a 6:3. Jen 2 zápasy měly výsledek 6:0. V play off pak došlo na další 3 zápasy s výsledkem 7:6. Tak vyrovnaný turnaj ve smíšenkách za celou historii turnajů spolku Tenisová rodina nepamatuji.

Jsem moc rád, že jsem mohl být na turnaji s tolika skvělými a sympatickými lidmi. Jsem rád i za členky doprovodu některých hráčů a hráček, zejména pak za Moniku Matějkovou, a přítele Kačky Krejčové Ondru. Oba nám pomohli s focením a stali se nedílnou součástí celého turnaje a také oba přispěli k pohodové a velmi veselé atmosféře turnaje. Ve druhé polovině turnaje se z restaurace areálu ozýval čím dál častěji hlasitý smích. Pouštěli se písničky a lidi si užívali vzájemné setkání. Ke konci turnaje si pak sedli všichni zbývající hráči a hráčky okolo baru a v čele s Věrkou Brůžkovou probíhala závěrečná pohoda. Turnaj jsme si užili a všichni jsme se vraceli domů v rozverné a veselé náladě. Děkuji tímto všem 15 párům, obsluze v restauraci Věrce Brůžkové, členům a členkám doprovodu hráčů a hráček a také ženám v recepci areálu za velmi vstřícný přístup.

Mám opravdu velkou a ještě větší radost ze sobotního turnaje a už se těším na další. Všem rekreačním tenistům a tenistkám posílám tímto výzvu i pozvánku. Přidejte se k nám, přijďte si zahrát naše turnaje. U nás poznáte řadu nových lidí, rozšíříte okruh svých přátel a určitě si užijete plno pohody a dobré nálady. Všechny informace najdete na stránkách www.tennisfamilly.com. Těšíme se na vás všechny, přijďte mezi nás!

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina