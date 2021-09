Sousedské odpoledne kdy se můžete pobavit, pohrát si, pokoukat, potěšit se výtvory jiných a pochlubit se tím svým. Zahoďte obavy, předsudky, nestyďte se, Koza se také nestydí, jinak by přece žádná Kozí odpoledne nemohla být.

Přineste na Nedělní odpoledne 26. září obrázek, fotografii, grafiku, koláž, můžete ji ušít, uháčkovat, cokoliv s kozou a my všechno na tento strom připíchneme, zavěsíme a uděláme si svůj Kozí strom.

My máme strom! Strom, který už nežije, ale necháváme si ho pro případ… A to je ono! Máme případ.

Při jedné dovolené v Africe jsme narazili na zvláštní druh kozy. Jasně, že mě to zajímalo. A teď v Mimoni připravujeme nové Nedělní odpoledne s Kozou, které se bude konat 26. září, a já koukám do zahrady…

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.