Proplete-li se vášeň a žárlivost, k pomstě už zbývá jen krůček. Nevěra se zkrátka nevyplácí a nakonec vždy vše vyjde najevo. Bohudík, či bohužel? Záleží, co si kdo odskáče, co koho až zlomyslně pobaví… Zajímavé též je, když dva zcela stejní horolezci zápasí o krásnou řeckou servírku. A co se semele, najde-li taxikář v autě svého šéfa náušnici své manželky? Hádejte, čtěte…