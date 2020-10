V sobotu 26. září jsme ukončili turnajovou sérii soutěžních turnajů pod názvem Tennis Family Tour 2020. Odehrálo se celkem 7 mužských deblových turnajů a jeden velký otevřený singlový turnaj s účastí 32 hráčů. V pořádání turnajů se vystřídaly tenisové areály ve Cvikově, České Lípě, Okrouhlé a Březno u Chomutova. V tenisovém areálu v Okrouhlé se původně měly odehrát dva turnaje, ale pro špatné počasí jsme museli tento poslední venkovní turnaj přeložit do tenisové haly v České Lípě.

V celé mužské deblové sérii se vystřídalo více jak 70 mužských tenisových párů. V sérii hrály páry z opravdu širokého okolí našeho města Česká Lípa. V turnajích se objevili hráči např. z Chomutova, Jiříkova, Roudnice nad Labem, Jiříkova, Starých Splavů, Prahy, Bogatyny (Polsko), Nového Boru, Okrouhlé, Cvikova, Svoru a dalších míst. Turnaj si zahrála velmi pestrá škála hráčů. V každém turnaji vládla vždy pohoda a přátelská atmosféra. Hráči měli připravené jídlo ve formě buď rautů, grilování nebo pečené kýty. Každý turnaj byl pečlivě připraven i po organizační stránce. Hráči za svoje výkon na každém turnaji přebírali jak poháry, tak medaile.

Organizátoři se snažili, aby si v rámci turnajů spolu zahráli hráči na podobné výkonnostní úrovni, a proto po 1. kole play off se páry rozdělovaly na elitní skupinu hrající o poháry a výkonnostní skupinu hrající o medaile. Všechny páry sbíraly na každém turnaji body do žebříčku. Na posledním turnaji se pak vyhlásilo 10 nejlepších párů celé série, které dostaly na závěrečném vyhlášení drobné věcné ceny. Na celkovém úspěchu celé série měly podíl také jednotlivé areály zastoupené svými předsedy. Ve Cvikově Vláďa Garab, v České Lípě Zdeněk Hykš, v Okrouhlé Jan Štěpánek a v Březně Jan Fára.

Všechny turnaje v rámci série měly velmi početná obsazení. Nejvíce párů si zahrálo českolipský grandslamový turnaj v sobotu 22. srpna v areálu U Ploučnice v České Lípě. Hned 20 párů si zahrálo turnaj, který jsme ukončili pár minut předtím, než začalo hustě pršet. Do turnajů se postupně zapojovaly nejen páry z České republiky, ale také z Německa, Polska či Vietnamu. Turnaje tak získaly mezinárodní věhlas a my jsme rádi, že i tyto hráče jsme mohli do našich turnajů zapojit. Nakonec jsme dokázali odehrát všechny plánované turnaje, a to nám ne vždy přálo počasí.

Několik párů si zahrálo všechny turnaje. Hráči z těchto pravidelně hrajících párů mezi sebou vytvořili naprosto skvělou kamarádskou partu! Do této party vždy rychle zapadly i ostatní páry, které na turnaje přijely jednou nebo dvakrát. Bylo úžasné sledovat, jak se páry při výměně stran plácají do dlaní, jak se umí navzájem pochválit za dobrý míč. Po zápase bez ohledu na výsledek hráči spolu dále komunikovali, dali si společně pivo nebo i panáky. Po turnajích často i dvě hodiny po jeho skončení zůstávala v areálech skupina hráčů, která probírala celý turnaj a společně oslavovala svoje výsledky.

Celá série vygradovala závěrečným turnajem v sobotu 26. září v tenisové hale v České Lípě. Na závěrečné předání cen zařídil spolek Tenisová rodina jako odměnu hráčům za jejich vzorný přístup k turnajům vystoupení Báry Szabové v pole dance. Barča předvedla svoje umění ve cvičení na tyči, sklidila velký aplaus a okamžitě byla přijata do party. Zúčastnila se závěrečného focení a její spokojenost s účastí u nás byla opravdu veliká.

Co bych chtěl ještě vyzdvihnout, je nejen skvělá parta hráčů, ale také ochota hráčů v případě potřeby pomoci organizátorům turnaje v situacích, které se nedaly předem předvídat. Třeba když nám pár dní před turnajem zrušili zakázku na raut, hned se našli hráči, kteří byli ochotní poradit, pomoci se zajištěním náhradního občerstvení a s dovozem surovin na grilování. V momentě, kdy se jeden z hráčů při zápase zranil tak, že nemohl pokračovat v turnaji, hráči se hned o soupeře i kamaráda postarali a pomohli mu se zajištěním převozu do nemocnice. Po příjezdu Báry na vystoupení se hned našli borci, kteří pomohli se zapojením aparatury a s technickou přípravou vystoupení. Za tuto spolupráci musím hráčům moc a moc poděkovat. Velmi si vážím jejich spolupráce a ochoty pomoci, když bylo potřeba.

Celou turnajovou sérii mužských deblových párů nakonec vyhrál pár Marek Svoboda – Michael Berger. Získali celkem 785 bodů díky vyrovnanosti výkonů. Žádný turnaj nevyhráli, ale byli hned 4x ve finále, 1x v semifinále a 1x ve čtvrtfinále. Druhým nejlepším párem se stali Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Oba borci vyhráli hned 3 turnaje v sérii. Bohužel ale také 3x vypadli ve čtvrtfinále a tyto ztracené body pak v konečném součtu Jirkovi s Vláďou chyběly. Oba hráči měli ještě na posledním turnaji velkou šanci celou sérii rozhodnout pro sebe. Stačilo, aby zvládli svůj čtvrtfinálový mač a vyhráli by i celou sérii. Bohužel se jim v zápase s párem Štěpán Skrbek – Pavel Pekárek nepodařilo uspět, a i když jejich největší soupeř také prohrál na posledním turnaji ve čtvrtfinále, konečný součet bodů 760 jim jen těsně nestačil na výhru v celé sérii.

Celkové 3. místo mezi páry obsadili Libor Pecina – Antonín Mestek se ziskem 405 bodů. Důležité 4. místo v sérii, které dává páru možnost získat nasazení do základních skupin pro halové turnaje, nakonec o pouhých 10 bodů obsadil rodinný pár Martin Jeřábek st. – Martin Jeřábek ml. Tento vynikající pár má mnohem vyšší potenciál než na 4. místo v sérii. Sehráli celkem 5 turnajů a v nich celou řadu vyrovnaných zápasů s ne vždy šťastným koncem. množství prohraných zápasů při skóre 6:7, 5:7 nebo 4:6 způsobilo, že oba Martinové nezaútočili na nejvyšší příčky. Zisk celkem 300 bodů je ale velmi pěkný a oba Martinové tak budou mezi nasazenými páry při startu zimní halové sezóny 2020/2021.

Krásné 5. místo obsadil pár Luboš Švarc – Antonín Slavík. Zisk 290 bodů ve 3 odehraných turnajích svědčí o vysoké kvalitě páru. Pořadí ostatních párů najdete na našich stránkách www.tennisfamilly.com – Tennis Family Tour – Žebříček DZRT – mužská čtyřhra.

Rád bych se ještě zmínil o jediném singlovém turnaji pořádaném v sobotu 19. září v českolipském tenisovém areálu. Na tento turnaj se nakonec sjelo hned 32 hráčů. Takový počet singlistů jsme v našich turnajích ještě v celé naší historii neměli. Velmi si vážíme tohoto úspěchu. Navíc nám na tento turnaj skvěle vyšlo i počasí. Přijeli hráči až z Chomutova, Bogatyny a dalších míst Ústeckého a Libereckého kraje. Turnaj se nám skvěle podařil. Chci touto cestou poděkovat všem 32 hráčům za skvělý přístup k celému turnaji, za úžasnou přátelskou atmosféru a za úžasně strávený sobotní den ve společnosti tolika pohodových lidí. Celý singlový turnaj byl pro nás všechny skvělý zážitek a určitě si ho budeme pamatovat ještě hodně dlouho.

Pohár pro vítěze si do Chomutova odvezl Pavel Kopečný, když jako jediný hráč vyhrál všechny svoje mače. Ve finále si zahrál Marek Svoboda, který jako jediný hráč prohrál svůj mač až ve finále. Krásné 3. místo si nakonec vybojoval Ladislav Müller, který svojí jedinou prohru zaznamenal v semifinále s pozdějším vítězem celého turnaje. Moc krásný úspěch v celém turnaji zaznamenal Tomáš Křenek, který jako nováček našich turnajů se dostal až mezi 4 nejlepší hráče celého Grandslamu. Výsledky tohoto turnaje najdete také na našich webových stránkách – záložka Více – odehrané turnaje.

Závěrem bych ještě jednou moc rád poděkoval všem 74 deblovým párům a 32 singlistům za účast v našich turnajích. Za vzornou spolupráci při organizaci turnajů děkuji Vláďovi Garabovi, Honzovi Štěpánkovi, Honzovi Fárovi a hráčům Filipovi Havlasovi, Honzovi Menclovi, Jiřímu Fléglovi, Lubošovi Švarcovi, Marcelovi Novákovi, Danovi Bednářovi, Vláďovi Pulkrábkovi a Marianovi Krouželovi, kteří každý svým dílem přispěli k úspěchu celé turnajové série.

Již nyní chystáme zimní halovou sezonu, která začíná v sobotu 7. listopadu v 18 hodin v tenisové hale v České Lípě první mužským deblovým turnajem v rámci zimní halové série. Připravili jsme pro hráče celkem 8 halových turnajů. Z toho je 7 otevřených a poslední 8 turnaj je určený pro 12 nejlepších párů celé série, které si na závěr zahrají turnaj Masters Trophy. Děkuji všem hráčům za zájem o naše turnaje, které pro ně připravujeme s maximální pečlivostí a zodpovědností. Těšíme se na další turnaje tentokrát v rámci zimní halové sezóny. Přijďte si zahrát, přijďte dále prohlubovat a utužovat naši skvělou tenisovou partu, kterou jsme si na jaře a v létě společně vytvořili.

Je důležité, aby v dnešní náročné době měli hráči možnost na našich turnajích vypnout hlavu od každodenních starostí a na našich turnajích ve skvělé partě přijít na jiné myšlenky. Získáte tím spoustu pozitivní energie a mnoho sil do dalšího pracovního a rodinného života. Jsme rádi, že vás hráče a hráčky máme a můžeme pro vás dále pořádat naše turnaje. A ženám patří vzkaz na závěr. Určitě pro vás ženy chceme na jaře v létě pořádat smíšené turnaje a ženské debly. Zařadíme je do naší nabídky. Je pak na vás, abyste i vy se přidali k nám do naší party, protože vy ženy přinášíte do party radost, pozitivní náladu a eleganci. Naše tenisová rodina vás ženy také moc potřebuje. A na úplný závěr – děkuji vám všem a těším se na další setkání. Ať se vám všem daří co nejvíc, máte pevné zdraví a hodně dobré nálady a pozitivní energie.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina