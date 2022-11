V pátek 4. listopadu zaburácí motory závodních automobilů při tréninkových jízdách před hlavním – sobotním programem. Celodenní program na Autodromu v Sosnové začne v sobotu 5. listopadu po 9 hodině ráno a přítomní diváci se budou moci pokochat závodními automobily na trati v ostrém tempu, ale i v servisním zázemí pěkně zblízka.

Téměř pět desítek účastníků Setkání mistrů je letos složeno ze zástupců čtyř motoristických disciplín a tak se diváci budou moci pokochat pohledem na mistry volantu z rally, rallycrossu, autokrosu i ze závodů do vrchu. Porovnání techniky na trati autodromu nabídne hodně zajímavé souboje a určitě i show pro diváky, kterou ze Setkání mistrů dobře známe.

Tou největší hvězdou letošního Setkání mistrů bude letos novopečený mistr Evropy v autokrose v královské třídě Superbuggy, kterým je Petr Nikodém s CM Buggy. Česká republika tak má po letech znovu mistra Evropy v nejvyšší kategorii této slavné disciplíny.

Kvalitně obsazená je i kategorie historických automobilů rally, kde najdeme například Tomáše Engeho za volantem Fordu Escort RS 2000 či mistra Evropy Vojtěcha Štajfa se silnou Toyotou Celica GT4. Už zmiňovanou novinkou bude účast „vrchařů“, kde se diváci mohou těšit například na atraktivní souboje dvou vozů Lamborghini, kde za volantem uvidí Martina Jermana a Zdeňka Kmínka a určitě je potěší i pohled na silné Mitsubishi Lancer EVO s Tomášem Vavřincem a Filipem Sajlerem.

Letošní Setkání mistrů přinese jednu zajímavou novinku, kterou je účast závodníků ze čtvrté disciplíny motorsportu, kterou jsou v Česku tolik populární závody do vrchu. Více k tomu vysvětluje Pavel Dušánek, ředitel autodromu Sosnová. „V loňském roce jsme položili nový povrch na podstatnou část autodromu a můžeme tak postavit zcela asfaltovou trať bez velkých nerovností. Během roku už si trať u nás vyzkoušely například historické formule či okruhové speciály, a tak jsme letos na Setkání mistrů pozvali i závodníky do vrchu. Myslím, že to bude pro diváky zajímavé zpestření.“ Dodejme jen, že v české kotlině není jiná motoristická akce, kde by fanoušek automobilového sportu mohl na jedné trati v ostrém tempu sledovat historické i moderní speciály rally, autokrosové buggy, speciály z rallycrossu a k zemi proklatě přilepené speciály ze závodů do vrchu.

Vstupenky na volné tréninkové páteční jízdy nejsou třeba, ale v sobotu už na hlavní program budete potřebovat vstupenku na stání nebo na tribunu, kterou zakoupíte přímo na pokladnách autodromu. Pro diváky je připraveno také dostatek parkovacích míst v těsné blízkosti autodromu. Počasí slibuje poměrně pohodovou kulisu letošního Setkání mistrů, a tak už nezbývá než v sobotu 5. listopadu vyrazit do Sosnové u České Lípy.

