Vyrazili také na severozápad k vodopádům Hraunfossar na řece Hvítě. Až do těchto míst je řeka vytékající z ledovce azurově modrá. Vodopády proudící z nitra lávového pole její barvu výrazně změní. Pak nás čekala dobrodružná výprava do největší lávové jeskyně na Islandu Vidgelmir, která vznikla před asi 1100 lety uprostřed valící se lávy. Vyzbrojeni helmami a za doprovodu skvělého průvodce jsme si užili hodinu a půl v podzemí. Úžasný byl (plánovaný) zážitek na samém konci jeskyně, kdy zhasla všechna světla a my jsme se ocitli v černočerné tmě.

A jaké byly další zážitky Erasmáků ze Šenova?

Roman: Byli jsme v geotermálních lázních v Kraumě. Konečně jsem si zkusil sednout do ledové vody, což jsem nikdy v životě nezkoušel. Byl to dobrý výlet.

Tadeáš: S mým hostitelem Gudmundurem jsme byli na kurzu záchranářství, na který chodí. Naučil jsem se jistit lano při slaňování. A jinak celý den ve škole byl zážitek, protože po tom, co mi vyprávěl Gudmundur a Sólveig, tak jim tady škola funguje úplně jinak než u nás. Už se nedivím, že do ní chodí rádi. Každopádně ve škole jsem si to užil a seznámil jsem se se spoustou nových super lidí a u některých si pamatuji i jména – a s mojí pamětí to už je něco!

ZŠ a MŠ Kamenický Šenov