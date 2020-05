Všichni se opatrujte a věřte, že bude líp, vzkazují zaměstnanci ZŠ Dubá a popisují, jak tráví své dny, když je škola zavřená.

Školáci v Dubé mají novou družinu. | Foto: Lenka Treutnerová

Můj den v Zajímavých časech

Vstávám v půl šesté, což je o hodinu déle, než když je škola. Vyvenčím svého Upírka a následují běžné ranní aktivity-cvičení, sprcha, čaj, vyvětrat, ustlat, vytřít balkon, poklidit, sbalit věci do školy a vyrazit ven. S rouškou, jak jinak. Chodíme kolem hasičárny, aby se Upírek pořádně proběhnul. Všem doporučuji pořídit si psího kámoše. Ne každý ho může mít, ale pokud to jen trochu jde, neváhejte. Psí společnost je mimořádná. Věřím, že to potvrdí všichni pejskaři. Dopoledne proběhne v kanceláři, Upírek většinou spí v pelíšku. Kancelář občas vyměním za práci na školní zahradě, která se mění den ode dne, krásní, jukněte na školní web. Odpoledne většinou plním babičkovské úkoly, a to strašně ráda. Vycházky do přírody a na zahrádku v patách s Upírkem jsou úžasné. Postrádám v těchto Zajímavých časech kontakt s dětmi. Jejich nápady, hlášky a úsměv chybí. Jo, pravda ale je, že nemusíme řešit žádné výchovné nedorozumění mezi nimi. S učiteli se občas potkáme, i když je to také jen mžik. Všichni se opatrujte a věřte, že bude líp.