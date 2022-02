Zejména v zimním období dospělí často zapomínají na to, že by svou ratolest nikdy neměli zapínat do autosedačky v tlusté bundě nebo několika vrstvách oblečení, a to i když jedou krátkou vzdálenost. Aby dítě bezpečnostní pás chránil, musí být co nejvíce na těle. Z hlediska zákona jsou zádržné systémy neboli autosedačky v Česku povinné do váhy 36 kg nebo výšky 150 cm.