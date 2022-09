Do posledního místa zaplněný svatostánek uprostřed polí se ponořil do barevného světa tónů skladeb zkomponovaných napříč staletími až do dnešních dní včetně autorského vkladu interpretek. Jednotící linkou bylo hudební zosobnění živlů, a především laskavá i naléhavá výpověď matky a dcery o nezbytnosti porozumění odvěkým základním elementům a přijetí všeobjímající ho kouzla lásky, která všechny elementy spojuje… Zahrádecký večer nabídl v sobotu 3. září intimní a vroucí setkání ve společnosti výjimečných umělkyň.