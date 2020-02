Nejvíce jich bylo samozřejmě v Mimoni a v blízkém okolí, ale jezdíme i do Prahy a na sever země do Hejnic. I letos jsme zvládli celkem 9 adventních vystoupení v celém tomto regionu. Nejdříve při rozsvícení vánočních stromů v Mimoni, v Pertolticích a ve Velkém Grunově.

Na prvním adventním koncertu v mimoňském kostele sv. Petra a Pavla letos s námi jako hosté zpívaly malé Levandulky, ve Volfarticích jsme se představili na třetím adventním koncertu.

Do Prahy na vánoční výstavu v Betlémské kapli jsme se letos vypravili již popáté, tam se vracíme opravdu velmi rádi. Nejen proto, že má výstava přímo magickou atmosféru, že si tam svůj koncert užíváme třikrát a vždy se nám tam podaří zapojit do našeho zpívání mnoho posluchačů, ale i proto, že nás tam již vítají jako své staré známé…

Některá místa našich koncertů již natolik známe, že posluchače poznáváme podle tváří a přesně víme, co si budou přát, a známe jejich reakce, jinde např. ve V. Grunově a ve Volfarticích jsme měli svou premiéru. A moc nás těší, že se všude setkáváme s velkým uznáním a radostí. Posluchači chválí pestrost programu, originální úpravy, možnost zapojení se do zpěvu a doprovodu písní i čistotu našeho projevu.

A my si zase užíváme úsměvy ve tvářích přítomných, chvilky uvolnění a odběhnutí od běžného předvánočního shonu, načerpání energie a sil do nastávajícího adventu. Ten letošní se nám vydařil a my se těšíme na všechny koncerty, které nás čekají v roce 2020.

Miloslava Filipová