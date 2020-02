V rámci projektu Erasmus+ se naše ZŠ Špičák vydala v říjnu na dobrodružství do Maďarského Egeru. Již trasa byla takové malé dobrodružství, neboť 6 žákyň a 2 učitelky překonávaly cestu dlouhou 700 km vlakem.

ZŠ Špičák se vydala do Maďarska. | Foto: archiv školy

Samozřejmě, co bychom byly za dobrodruhy, kdybychom Budapešť hned první den neprozkoumaly. Což byl vlastně úkol pro žákyně, které si před odjezdem měly připravit výlet právě po hlavním městě Maďarska. Holky nás zavedly do nejznámější ulice Andrássy út, která je součástí světového dědictví UNESCO. Viděli jsme dále budovu Národní opery, kostel Sv. Štěpána, prošli jsme přes Řetězový most Széchenyi, který jako první stálý most přes Dunaj v Maďarsku spojoval dřívější města Buda a Pešť. Poté jsme se škrábali na Rybářškou baštu ke kostelu Sv. Matyáše a nakonec prošli okolo Královského paláce. Odtud jsme si vyzvedli věci a šli na autobusové nádraží směr Eger.Tam na nás již čekali naši „noví“ maďarští rodiče, protože žákyně byly ubytovány v rodinách.