„Respirátoru se tak otevírají evropské i světové trhy – zaujal už mimo jiné NATO či americké námořnictvo,“ upozornila Štěpánka Filipová z ministerstva průmyslu a obchodu.

Spolupráce napříč obory

Ačkoli původní nápad vznikl v březnu v Praze, významný podíl na jeho úspěchu mají i středočeská pracoviště. Nejviditelnější stopu lze spatřovat ve firmách Beneš a Lát sídlící v Poříčanech na Kolínsku a Cardam z Dolních Břežan na Praze-západ (již ostatně založily společnosti Beneš a Lát, Česká zbrojovka a Fyzikální ústav Akademie věd ČR). Podobu nového modelu masky, původně vytvořeného pro výrobu pomocí konkrétního typu 3D tiskárny (k čemuž čeští výzkumníci nabídli tisková data celému světu), se jejich týmům podařilo přizpůsobit pro produkci ve velkém pomocí běžných lisů pro vstřikování plastů – a sériovou výrobu na vstřikolisech také ve spolupráci s dalšími partnery skutečně rozjet koncem dubna.

Hned počátkem května firma Cardam předala prvních pět tisíc kusů ministerstvu zdravotnictví; do dvou měsíců mu dodá ještě dalších 45 tisíc. Tisícovku již také odebrala Správa státních hmotných rezerv. Spoluautor původního návrhu masky pro 3D tisk Alexandr Lazarov hodnotí vývoj událostí slovy, že nastalo to nejlepší, co se nápadu jeho týmu mohlo přihodit. Masky lze díky možnosti sterilizace a dezinfekce používat opakovaně; filtr P3 je vyměnitelný.

Čeká se finanční přínos

Vědecký ředitel CIIRC Vladimír Mařík připomněl, že v ČVUT považovali za povinnost poskytnout v době krize návod na výrobu pomocí 3D tisku zájemcům z celého světa zdarma a s volnou licencí. Parametry dalších vylepšení a přizpůsobení pro sériovou produkci už však podle něj mají tvůrci ošetřené tak, aby tyto objevy přinesly profit České republice. Přikyvuje i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). „Česká maska splňující nejpřísnější parametry FFP3, která prošla plnou evropskou certifikací, je skvělým příkladem transferu technologií s velkým exportním potenciálem,“ poznamenal. A ředitel Mařík si pochvaluje: „Je to poprvé, kdy jsme na našem pracovišti – a možná i v kontextu celé republiky – svědky tak rychlého a úspěšného transferu výzkumného nápadu z akademického prostředí do reálné výroby.“