Život na vesnici si lidé často spojují s klidem. Poklidně si dlouhá léta žili i obyvatelé Borku a Bukoviny na Pardubicku. To už však dlouhé měsíce neplatí. Jen pár desítek metrů od oken jejich obydlí totiž roste dálnice D35 z Opatovic do Časů. A zatímco doteď dominovala horizontu opatovická elektrárna, teď k ní přibude nejenom konstrukce estakády D35, která je od nejbližšího domu v Borku vzdálená 160 metrů, ale také odpočívadlo pro kamiony.

Styl stavby však berou někteří místní jako podraz od státu. Proti odpočívce, jež má pojmout až osmadvacet kamionů, tak vznikla petice, kterou podepsalo více než 300 lidí. A nejen místních. „Taky jsem se pod ni podepsal. Neboť to, co si Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tady dovoluje, je už opravdu za hranicí slušného chování,“ poznamenal před borkovskou hospodou asi pětačtyřicetiletý Radek. Nejvíce mu vadí, že ŘSD za pochodu měnilo plány, ale s nikým z obce je nediskutovalo.

Strach z kamionů

„Když ŘSD vykupovalo pozemky, pomalinku před námi lezli po čtyrech. Když jsme je prodali, tak se vytasili s tím, že tu postaví odpočívadlo pro kamiony. Nikdo si neuvědomil, že přijdeme o velkou část velmi kvalitní zemědělské půdy. Navíc tu kvůli dálnici, u které nám slibovali, že bude zapuštěna do krajiny, ale nakonec povede po pilířích, bude nejenom velký hluk, ale i světelný smog,“ dodal rozhořčeně muž.

Chtějí dále jednat

Stavba parkoviště překvapila i starosty obou obcí. „Celou dobu, kdy tu byla projektována dálnice, tu o žádném odstavném parkovišti či odpočívadle nebyla řeč. S tím se to schvalovalo, ale někdy před rokem a půl přišla stavební dokumentace k parkovišti, kterému říkají malá odpočívka,“ řekl starosta Bukoviny nad Labem Jaroslav Jedlička.

Avizované parkoviště pro osmadvacet kamionů, šestadvacet aut a stání pro karavany a autobusy, které se má nacházet jen půl kilometru od obce, starosta vůbec nepovažuje za malou odpočívku. I proto chce ještě s vedením ŘSD jednat.

Jednání o budoucnosti odstavného parkoviště avizovala i starostka Borku Jana Bednářová. „Budeme o tom s generálním ředitelstvím ještě jednat, ale bližší informace zatím sdělovat nemohu,“ uvedla starostka.

Blízkost nové dálnice nedá mnohým obyvatelům Borku a Bukoviny spát. A to doslova. „V posledních měsících se tu člověk pomalinku nevyspí. Kamiony, které najíždějí na stavbu, tu začnou lítat už po páté hodině ráno a už se nezastaví. Navíc sem stále doléhá pípání z couvajících vozů na stavbě. Teď tu mají navíc zarážet další piloty pro most. A to zas bude nesnesitelný rachot,“ uvedla žena, která má v Bukovině stavbu nové autostrády jen pár desítek metrů od okna.

Jezdit do myčky nemá cenu

Podobné zkušenosti ze stavby má i Břetislav Z. z Borku „Pořád tu pípají bagry a kamiony. Navíc je tu problém v tom, že nám původně slíbili, že se ke stavbě budou všechny stroje dostávat po již postavené trase. Ale tak tomu není a celý den nám tu jezdí auta přes vesnici. Problém taky je, že nám sem ze stavby přivážejí na kolech hlínu. To aby pak člověk jezdil s autem každý den do myčky. Ale nemá to cenu,“ popsal muž.

Na nepořádek ze stavby si stěžuje i starosta Bukoviny. „Hned od počátku stavby tu řešíme velký nápor kamionové dopravy. A jelikož jsme hned u stavby, celý nepořádek schytáváme hned z první ruky. Stavební firmu spíš musíme o úklid v obci žádat, než aby do toho šla sama,“ konstatoval Jedlička.

Co samotná dálnice, která má být hotova na začátku roku 2023, oběma obcím přinese, či odnese, nechtěl žádný ze starostů obou obcí predikovat. „Určitě nám však změní život v obci. Máme totiž tu nevýhodu, že jsme dálnici schytali z obou stran. A to jak na Bukovinu, tak na Újezd. Ale jak se nás celkově dotkne, uvidíme, až se zprovozní,“ uvedla Bednářová.

Zájem o pozemky nadále zůstává

Překvapilo ji, že je stále velký zájem o místní pozemky. „Lidi je tady zatím docela chtějí. Stále naši obec berou jako zónu klidu, která je odříznuta od hluku velkých měst. Zásadní však v budoucnu bude nejenom samotná dálnice, ale i případná stavba odpočívky. Když se o ní objevila první zmínka, byli tu i tací, kteří řekli, že kdyby o ní před dvěma lety věděli, tak si zde žádný pozemek nekoupí,“ popsala starostka Borku.

Budoucnost pozemků u dálnice nevidí moc černě ani starosta Bukoviny. „Zatím je tu zájem o pozemky extrémně veliký a zájemci neberou blízkost dálnice jako velikou zátěž. Tím, že by tu měly být protihlukové stěny, jež chceme podpořit výsadbou stromů, které by dálnici ještě více utlumily, si myslím, že to v budoucnu nebude zas tak hrozné. Ale uvidíme, až co přinese zprovoznění dálnice,“ řekl Jedlička.