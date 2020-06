Již několik dní stojí práce na opravě parku u poutní kaple Panny Marie v České Kamenici. Důvodem ale není nedostatek materiálu nebo jiné podobné problémy sužující takové stavby. Při víkendových výkopových pracích totiž dělníci vykopali lidské ostatky. Park totiž stojí na místě bývalého hřbitova.

Stavební firma, která na obnově parku pracuje, se během víkendu pustila do kopání odvodňovací kanalizace. Právě v trase tohoto výkopu se ostatky objevily. V jeho stěnách je vidět poměrně vysoký počet zbytků rakví, ve kterých nalezená těla ležela. „Okamžitě jsme nařídili zastavení prací a obrátili se na archeology, se kterými jsme se poradili na dalším postupu,“ uvedl starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

V pondělí večer do města přijel také koroner, aby stanovil stáří ostatků. „Podle koronera se jedná o ostatky starší 70 let,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Některé jsou staré 150 až 200 let.

Ve středu 17. června se pak na místo nálezu přijeli podívat také zástupci Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech. „Nejedná se o nijak výjimečnou událost. S největší pravděpodobností jsou to pouze zbytky původního hřbitova. Proto nebylo potřeba nařizovat archeologický průzkum,“ vysvětlila Jana Kuljavceva Hlavová z archeologického ústavu, která se byla na nálezy ve středu podívat.

Pokud by průzkum bylo nutné udělat, rekonstrukci parku by to výrazně prodloužilo a hlavně prodražilo. Dostatečné bude všechny nalezené ostatky shromáždit a následně uložit na městském hřbitově. „Budeme muset probrat hromady vytěžené zeminy z výkopu. Začít bychom s tím měli ve čtvrtek. Podle stavební firmy by to mělo zabrat přibližně týden,“ uvedl vedoucí odboru investic českokamenické radnice Tomáš Bartoň, který má opravu parku na starosti.

O ostatky kolika lidí se jedná, není jasné. Zřejmě může jít o nižší desítky někdejších obyvatel České Kamenice. Jasno bude teprve po zkontrolování fůr vykopané země. Prohlédnout bude nutné také stěny výkopu, protože i v nich je řada kostí lidí nejrůznějšího věku. Od na první pohled dospělých až po malé děti. Kromě kostí se ve výkopové stěně objevila také neznámá nádoba, pravděpodobně urna s popelem.

Na hřbitově u poutní kaple byly pravděpodobně pohřbeny tisíce lidí, během jednoho století mohly žít ve městě i více než dvě generace lidí. „Hřbitov byl využívaný od poloviny 17. století a oficiálně byl zrušen v roce 1922. V následujících letech byly provedené exhumace,“ přiblížila historii hřbitova Hlavová. Po zrušení hřbitova tak byla pravděpodobně drtivá většina ostatků vyjmuta a nyní nalezené kostry jsou pouhým pozůstatkem.

S přestavbou parku začala Česká Kamenice letos na jaře. Kromě jiného zde budou nově vybudované cesty, přežilé nebo nemocné dřeviny nahradí nové stromy a keře. Park se také otevře novým směrem k centru města, asfaltovou cestu nahradí původní dlažba skrytá pod nynějším povrchem. Dohromady jeho rekonstrukce vyjde přibližně na pět milionů korun, zhruba pětinu z toho pokryje dotace.

„Hotovo chceme mít do konce letošních letních prázdnin. Pouze zvažujeme, že odložíme výsadbu dřevin a trvalek na podzim mimo horké letní měsíce, abychom měli větší jistotu, že se rostliny uchytí,“ doplnil starosta České Kamenice Jan Papajanovský.