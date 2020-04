Doba domlouvání kvůli dodržování nouzových opatření podle policie skončila. Hlídky po celém kraji začínají být v případě nošení roušek i shromažďování na veřejnosti nekompromisní. Denně přijímají i oznámení na podezření nedodržování karantény.

„Jen během středy jsme prověřovali pět takových oznámení včetně nenošení roušek. U jednoho dítěte jsme to vyřešili domluvou. V jednom případě jsme měli podezření na nedodržení karantény a oznámili to hygieně,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ve středu policisté po celém kraji provedli 1165 kontrol. Pokud zjistí, že někdo jakékoli nařízení porušil, dotyčného poučí a důrazně vyzvou, aby opatření dodržoval.

„Doba domlouvání lidem už je ale za námi, takže nyní už postupujeme nekompromisně. Zjištěné přestupky, i když se jedná v našem kraji pouze o jednotlivé případy, oznamujeme příslušnému správnímu orgánu,“ upozornila Čírtková.

Většina lidí se podle policie chová ohleduplně. „Šlo například o nezletilou osobu, která neměla nasazenou roušku a po našem upozornění si roušku vyndala z kapsy a nasadila na tvář,“ popsala mluvčí a dodala, že mají informace pouze o infikovaných lidech, nikoli o těch v karanténě.

Disciplinovanost lidí v Jihlavě chválí i ředitel tamní městské policie Jan Frenc, která navíc disponuje rozsáhlým kamerovým systémem.

„Jsme v ulicích i u kamer. Ve čtvrtek se naši strážníci například dohadovali se ženou, která měla sundanou roušku a kouřila, ale jinak musím říci, že si lidé uvědomují riziko a opatření v drtivé většině dodržují,“ uvedl Frenc.

Pokutovat nesmějí, ale sankce může přijít za neuposlechnutí výzvy a to až do deseti tisíc korun. Podle Frence je postaráno i o asi dvacet místních bezdomovců, kteří od nich dostali roušky. „Trochu byl problém s cizinci, ale už se to srovnalo,“ poznamenal Frenc.

Podle vyjádření policejní mluvčí se na Vysočině zatím nákaza neobjevila ani u jednoho policisty. V karanténě je dvacet policistů a dva občanští zaměstnanci. V areálu pracoviště Vzdělávacího zařízení Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy v Jihlavě bylo vybudováno mobilní pracoviště, kde od pondělí probíhá testování policistů i občanských zaměstnanců, kteří ukončili nařízenou karanténu a po negativním výsledku testu by se mohli vracet zpět do výkonu služby. „Jejich testování provádí služební lékař Zdravotnického zařízení ministerstva vnitra,“ dodala Čírtková.

Stále také platí opatření u uzavřené obce Kynice na Havlíčkobrodsku, kde mají policisté čtyři stanoviště. Policisté z cizinecké policie pak vypomáhají kolegům z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje na hraničním přechodu Vratěnín.

Policie mimo jiné také potvrdila, že provoz na silnicích je kvůli omezení pohybu slabší, s čímž souvisí i nižší počet dopravních nehod.„Občas řešíme podnapilé osoby, které ohrožují svůj život a zdraví, které převážíme na protialkoholní záchytnou stanici, ale i těchto osob je výrazně méně,“ uvedla Čírtková.

Také dopravní policisté jsou vybaveni ochrannými pomůckami a musí podle mluvčí při provádění jakéhokoliv zákroku, zásahu, šetření dopravní nehody postupovat opatrně s ohledem na svoji bezpečnost a ochranu proti možnému nakažení COVID – 19.