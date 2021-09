Čtyřicet let od tragédie na dole Pluto: Zhroutili jsme se, vzpomíná záchranář

Před 40 lety explodoval hlubinný důl Pluto II u obce Louka u Litvínova. V podzemí bylo 105 lidí. Přežilo jich jen čtyřicet. Byla to jedna z největších průmyslových havárií ve střední Evropě. Hornický okres Most se tehdy zahalil do smutku. Jeho stopy jsou patrné i dnes. Pamětníci se s tragédii stále učí žít.

Důl Pluto u obce Louka u Litvínova. | Foto: Deník/Martin Vokurka