Ráno po první květnové sobotě svědčí v samém centru moravskoslezské metropole o vypité vodce, fernetu, šumivém víně a pivu, pivu, pivu. „Covidové zátiší s radnicí v pozadí,“ říká o smetí pravidelná běžkyně. Naráží na skutečnost, že kvůli čínské nákaze jsou nadále uzavřené restaurační zařízení a lidé se baví – tedy i jí a pijí – v ulicích.

Hana Lajčíková z radnice Moravské Ostravy a Přívozu potvrzuje, že se to projevuje „především v místech s výdejními okénky“. Kde se sice prodává jídlo i pití v jednorázových obalech, ovšem lidé ho konzumují nedaleko (což je i případ Komenského sadů) a krabičky nebo kelímky vyhazují. A třeba za hodinu dvě po úklidu se koše na smetí plní opět.

Metaři konkrétně v Komenského sadech uklízejí denně na ranních i odpoledních šichtách. Koše vyvážejí v úterý, ve čtvrtek i v sobotu dopoledne a v pátek tu jezdí samosběrný čistící vůz. „Měli bychom se zamyslet nad tím, zdali něčí lenost odnést odpadky o pár metrů dále k prázdnému koši má obvod vyvážit vyšším počtem uklízečů,“ míní Lajčíková.

Nepořádek v Komenského sadech v sobotu ráno 1. května 2021 v Ostravě.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

S aktuálním fenoménem mohou souviset kontroly policie v podnicích, které mají podle dostupných informací sebou i ty v Ostravě. „Nic nechci komentovat,“ uvádí jeden z nájemců. Provozovatel dřevěného bufetu Krmelec v sadech v Místku má z nouzového stavu stejnou zkušenost, nyní veřejně požaduje vysvětlení důvodu uzavřít načas výdejní okénko.

„My to máme ošetřeno,“ vzkazuje Zuzana Valentová z Myslivny ve stejnojmenném lesoparku mezi Porubou a Krásným Polem. Denně vyčepují, pokud je krásně, i tři stovky piv plus nealko. Všechno ale do „nick-nack“ vratných kelímků s logem této výletní restaurace. Ty jsou jako na festivalech za zálohu padesát korun. Kdo chce, může si je ponechat.

„Na rozdíl od technických služeb, které podle plných odpadkových košů v ulicích poznají, že lidé více žijí venku, my zase poznáváme, když zůstávají kvůli proticovidovým opatřením uvězněni doma,“ líčí Vladimíra Karasová z OZO Ostrava. Popeláři podle obalů a jejich množství zjišťují, že lidé teď více konzumují i doma a objednávají si v e-shopech.

Vloni se v Ostravě každopádně ve srovnání s předloňským rokem vyhazuje více: Plastů o sedm, skla o dvanáct a papíru o třiadvacet procent! „Nezbývá, než doufat, že otevřené restaurace a obchody sníží množství jednorázových obalů, a zvítězí zdravý rozum velící používat věci opakovaně a předcházet zbytečné tvorbě odpadů,“ dodává Karasová.