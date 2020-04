Ve vyloženě „covidové pracoviště“ se proměnila klinická laboratoř Diagnostika na střekovské poliklinice. V současnosti jde o jediné místo v Ústeckém kraji, kde diagnostikují na koronavirus i lidi, kteří se k testování rozhodnou sami, bez dobrozdání hygieniků. Na Novosedlickém náměstí v Ústí nad Labem vyšetřují lidi na Covid-19 už tři týdny, aktuálně ve všední dny mezi 7. a 12. hodinou. Samoplátce test přijde na 2 850 korun. Nemocným, které sem pošle praktický lékař, test hradí jejich pojišťovna.

Během úterní návštěvy Deníku evidovali na Střekově tři pozitivní z pondělní stovky testů. „Spousta lidí je i bezpříznakových,“ poznamenala vedoucí lékařka klinické mikrobiologie Olga Simkovičová.

Hned prvních pět testovaných, kteří na polikliniku před třemi týdny dorazili, bylo pozitivních. Šlo o rodinu z Nymburka, která se vrátila z hor. Zatím na Střekově vyhodnotili 15 pozitivních. Vyšetřit se sem stěrem z nosohltanu jezdí nejen lidé z Ústeckého kraje, ale třeba i z Prahy, středních Čech a Krkonoš.

Samoplátci přicházejí i bez objednání, fronty se tu ale netvoří. Každému telefonicky sdělí výsledek, většinou druhý den, pošlou ho také poštou. Pokud poslal pacienta lékař, dozví se verdikt i on. Pozitivní výsledky ze Střekova volají nejprve Krajské hygienické stanici. Do Státního zdravotního ústavu v Praze putují všechny pozitivní vzorky k dalším detekčním účelům.

Podle vedoucího úseku imunochemie v Diagnostice Josefa Ondřeje má plošné testování v redukci šíření koronaviru smysl. Lidé, kteří si nejsou jistí, zda jsou, nebo nejsou nakaženi, získají jistotu. A v karanténě se izolují od zdravých lidí. „Dokonce si myslím, že když je člověk v nějak exponovaném prostředí, má smysl zopakovat test i po 14 dnech,“ je přesvědčený Ondřej.

Hodnocení vzorků v laboratoři probíhá po ručním zpracování zejména strojově a po několika vzorcích najednou, což třem zapracovaným laborantkám výrazně šetří čas. Mohly by se tu vlastně analyzovat stovky vzorků denně, také pro nemocnice. Pro nedostatečné množství izolačních kitů mají ale omezenou kapacitu. Jde o plastové „nádobíčko“ na zkumavky se vzorky. Tradiční výrobci izolačních kitů z Německa, Itálie a USA jsou přetížení poptávkou z vlastních nebo jiných zemí. „Nedělám nic jiného, než že i o víkendu visím na telefonu a sháním kity u různých firem,“ uvedl Ondřej. Poslední sehnal z Lotyšska. Nedostupnost tohoto zboží je v současnosti brzdou v plošném testování.

A jak to funguje? Laborantka naplní speciální automat zkumavkami pro analýzu. Stroj ze vzorků vyextrahuje, tedy odizoluje DNA nebo RNA kyselinu. „Virus není schopen samostatného života, musí někde žít. A my tu buňku musíme rozbít, abychom se dostali k nukleové kyselině, která je srdcem viru,“ vysvětlila Simkovičová. Automat pak nukleovou kyselinu přepipetovává do menších zkumavek. Za 40 minut má odizolováno 12 vzorků. Laborantka pak spustí v dalším stroji analýzu nukleové kyseliny v těchto menších zkumavkách. V nich jsou i další potřebné chemikálie k hodnocení pozitivity či negativity vzorku. Stroj je zahřívá, zchlazuje a měří fluorescenci, až je jasný výsledek. Během standardní pracovní doby jsou na Střekově schopni vyhodnotit kolem stovky vzorků denně.

O certifikaci k vyšetřování na Covid-19 na Střekově hodně stáli. „Měli jsme eminentní zájem to dělat. Je to nová věc, pro nás je to metodicky zajímavé, je to výzva,“ potvrdil Ondřej. V testování na koronavirus u samoplátců vidí sice komerční příležitost, ale upozorňuje i na finanční rizika. Jsou spojená s tím, že si musí dopředu objednat potřebné vybavení ve velkém množství.

Zařídit akreditaci nebylo ani pro zavedenou střekovskou laboratoř nic samozřejmého. Jenom příprava dokumentů, aby mohla lidi testovat, trvala několik dní.

Hodnotí i v ústeckém Zdravotním ústavu

Vzorky na Covid-19 z odběrových míst před nemocnicemi Krajské zdravotní vyhodnocují také ve Zdravotním ústavu v Ústí. „Pacienti jsou z Krajské zdravotní, jejich epidemiologickou indikaci má na starosti Krajská hygienická stanice,“ upřesnil vedoucí Centra imunologie a mikrobiologie Vlastimil Král.

Denně včetně víkendu zde hodnotí až stovku vzorků. „V tuto chvíli máme dostatečně citlivou a multiplexní soupravu, která zajišťuje dvojnásobnou prostupnost laboratoře,“ dodal Král.