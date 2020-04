Několik z nich se zapojilo do nové digitální aplikace zachranpivo.cz. Tu iniciovali lidé okolo pivovaru ze středočeského Kytína s úmyslem pomoci kolegům s distribucí piva, které by se muselo zlikvidovat.

Zájemci se v aplikaci zobrazí minipivovary a prodejní místa v okolí s konkrétními nabídkami a možností online objednávky. Pro pivo se většinou chodí k výdejnímu okénku či dveřím, některé podniky ho i bezplatně rozvážejí.

Pokles o 80 procent

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Prodat maximum své produkce se snaží prostřednictvím aplikace také vinohradský pivovar s restaurací Ossegg. „Prodej šel u nás dolů o 80 procent. Máme momentálně 18 tisíc litrů piva, které bychom neradi vylili do kanálu. I proto jsme šli s cenou výrazně dolů. Zájem domácích konzumentů je slušný a věřím, že ještě poroste,“ sdělil Vladimír Schnappel, provozní firmy s patnácti zaměstnanci.

O chod podniku, který teď prodává pivo v litrových pet lahvích, se momentálně stará pět lidí a Schnappel je optimista. „Očekávám, že se po Velikonocích hospody otevřou. Pokud by nám začalo pivo docházet, začneme ho znovu vařit klidně během karantény, v pet lahvích vydrží nejméně tři týdny,“ dodal.

"Cesta zpět" zabere rok

Mnohem větší obavy z budoucnosti má Michal Trnka, ředitel vysočanského pivovaru Sibeeria Brewery. Ten se specializuje na výrobu silnějších speciálů a drtivá většina produkce putuje v běžných časech v sudech do dnes zavřených restaurací.

„Prakticky všechny tanky máme naplněné. O sudové pivo má po uzavření interiérů zájem de facto jediná hospoda, kde mají zřejmě výdejní okénko. Lahvové dál odebírá několik bister a pivoték. Snažíme se prodávat i individuálním konzumentům, kvůli kterým jsme zavedli tři čtvrtě litrové lahve,“ řekl Trnka, podle kterého firmu poznamená nevyhnutelný útlum pohostinského odvětví.

„Máme strategii rozvoje. Dál musíme platit zaměstnance i řadu dalších věcí. Nikdo neví, jak to celé bude dlouho trvat. Navíc jsou pro nás důležité i hudební festivaly a přehlídky minipivovarů. To vše minimálně do léta odpadá,“ dodal šéf Sibeeria Brewery, jenž odhaduje, že „cesta zpět“ zabere alespoň rok.

Pivo do ‚fresh bedýnek‘

Adaptovat se na novou situaci se snaží všemi možnými způsoby i Petr Moucha, majitel stejnojmenného minipivovaru z Braníku. „Hledáme různé nástroje prodeje a marketingu. Hodně nám pomohla například nová spolupráce se sousedskou firmou, které začínáme dodávat pivo do jejich ‚fresh bedýnek‘ s čerstvými potravinami.

K aplikaci zachranpivo.cz jsme se přidali teprve ve čtvrtek a už se přes ní ozvali první zájemci. Piva prodáváme tak o 70 procent méně než za běžných okolností. Občas si někdo koupí i třicetilitrový soudek,“ uvedl Petr Moucha.