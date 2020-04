Přepravu organizovala logistická společnost EGT Express, která zajišťuje dodávky ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví.

Dovoz ochranných prostředků z Číny pro stát pomáhá koordinovat severočeský výrobce reklamního textilu Adler Czech, který zároveň připravuje jejich vlastní prodej prostřednictvím e-shopu.

„Materiál jsme mohli zabezpečit díky tomu, že máme v Číně dobré kontakty a všechny potřebné licence. Peníze šly přes naše účty," řekla mluvčí společnosti Adler Marie Logrová.

„Další letadla přiletí do Mošnova v pátek, v sobotu a v neděli, přičemž právě páteční dodávka bude určena pro firmu ADLER. Okamžitě po přistání budou ochranné pomůcky převezeny do ostravského logistického centra společnosti a ještě ten den začne distribuce, která bude mimořádně probíhat i o víkendu,“ doplnila.



Z Mošnova bude ještě dnes všechen materiál převezen do skladu Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech. Firma EGT Express nyní vybudovala ještě nový letecký most z Šanghaje. Hradní kancléř Vratislav Mynář se nechal slyšet, že Česko uzavřelo smlouvu s leteckou společností China Eastern na devět letů týdně. Letadla čínské firmy mohou podle kancléře dopravit asi 20 milionů roušek.



Do leteckého mostu, který zajišťuje dodávky ochranných zdravotních pomůcek ze zahraničí, je zapojena česká letecká společnost Smartwings, čínská letecká společnost China Eastern, vojenské speciály a velkokapacitní letouny An-124 Ruslan.



„Ruslan, jedno z největších letadel světa, by se mělo na cestu do Číny vypravit z Lipska v neděli, přílet do Pardubic je naplánován na úterý 31. března,“ řekl ČTK mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Tento let hradí ministerstvo obrany České republiky a stroj je schopen přepravit až 120 tun materiálu.