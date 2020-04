„Potvrzuje se nám, že do severní část a okolí Macochy lidé nezajíždějí. Na parkovišti stojí okolo deseti aut, což je situace pod normálem. Zcela obráceně je tomu však u nejbližších částí Brna. Tedy u Rudice či Ochozu u Brna. To jsou oblasti doslova obsypané turisty,“ uvedl zástupce vedoucího správy oblasti Antonín Tůma.

Stejně jako v předchozích dnech i v neděli vybídl návštěvníky, aby si hledali nové cíle ke svým procházkám do přírody. „Je třeba, aby se lidé rozptýlili. Nejen proto, že se na lesních cestách dostávají do velice blízkého kontaktu, ale také proto, že jejich hojná přítomnost ruší probouzející se přírodu,“ podotkl Tůma.

Po celý víkend se strážci přírody potýkali s řidiči, kteří nerespektovali omezení a auty vjížděli do lesů, turisty, kteří si i přes zákazy rozdělávali v chráněné oblasti ohně nebo lidmi, kteří ve velkém trhali medvědí česnek.

Nadýchat se čerstvého vzduchu vyrazily o víkendu davy lidí i do národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step na Třebíčsku. „Ať žije karanténa. Všichni se musejí jít nutně procházet na hadcovou step. Je to v této době opravdu nutné? Kde je zodpovědnost?“ zamýšlela se v sobotu Věra Chytková, která zveřejnila na sociální síti Facebook fotografii parkoviště s desítkami stojících aut.

Desítky aut ve stepi

Návštěvníci v době koronavirové krize doslova zasypali Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step. „Parkoviště bylo hlavně v sobotu 28. března plné aut. Byly jich tam desítky,“ uvedl starosta Mohelna Jiří Šanda. Místním se to vůbec nelíbí, jsou přesvědčení, že hromadné návštěvy přírody na jednom místě nejsou moc dobré. Lidé se nerozptýlí, je jen vyšší riziko nákazy novým koronavirem.

„Oznámil jsem pracovníkům Agentury ochrany přírody a krajiny, co se u nás děje. Říkali, že se na to podívají. Informoval jsem i policii. Přislíbila na step poslat hlídky a území kontrolovat,“ uvedl Šanda.

Policisté, agentura i městys ale mají svázané ruce. „Je to veřejný prostor a pokud se tam neděje nic nekalého, nedá se moc dělat,“ poznamenal starosta. Jinými slovy – všechno je v pořádku, pokud: návštěvníci mají roušky, dodržují rozestupy, pohybují se jen po vyznačených cestách, jdou ve skupinkách po dvou - jestliže jde o lidi bez příbuzenské vazby, nebo ve shluku, ovšem jako rodina. Pak je nečeká postih, zjistil si Šanda.

„A kdybychom uzavřeli parkoviště u stepi, nahrnou se nám s auty do Mohelna a budou vycházet odtud, což je snad ještě horší. Co vím, tak spousty aut stály i okolo řeky Jihlavy všude, kde jsou stezky,“ dodal starosta.

O poznání klidnější je víkend v Chráněné krajinné oblasti Pálava na Břeclavsku. „Sobota dopoledne byla velice klidná. Až odpoledne se pak zvýšil počet lidí, kteří se vydali na pěší procházku po Pálavě,“ srovnal vedoucí správy oblasti Jiří Kmet.

V podobném duchu jako sobotní se neslo i nedělní dopoledne. „Vyrazil jsem na Pálavu dopoledne. Bylo tam skutečně prázdno. Myslím si, že se lidé vydají do přírody spíše po obědě, nicméně si nemyslím, že bychom se potýkali s takovým množstvím turistů jako Moravský kras,“ zmínil zástupce vedoucího správy oblasti Jiří Matuška.