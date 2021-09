Sportovní stáj Málek se v Boháňce předává po několik generací. Málkovi se koním věnují celý život na na jezdecké scéně sklízí úspěchy. S patnáctiletým valachem Bugattim už několik let startovala jak Kateřina, tak i její bratr Ondřej Málek. Na pomoc se jim semkla velká část jezdecké komunity z celé republiky.

"Nedokážeme odhadnout, kdy a jak bude vyšetřování ukončeno. Nyní probíhají expertízy odebraných vzorků. Vzhledem k výši škody a charakteru události budeme na objasnění příčiny spolupracovat s Policií ČR," doplnila ve středu odpoledne mluvčí krajských hasičů Martina Götzová. Další vyšetřování by mělo pomoci také upřesnit výši materiální škody.

"Ještě ve středu by měl být uveden do provozu transparentní účet, na který bude možné poslat peníze. Ty budou Málkovi moci využít na léčbu Bugattiho a další náklady," uvedla Halíková.

Ten svou reakcí nejspíš zachránil nejen ostatní koně, ale také životy rodiny, která žije v budově nad stájemi v těsné blízkosti požáru. "Nebýt toho, že Bugatti začal jančit a vyskočil z boxu, čímž spustil poplach, nevzbudil by sousedy a mohlo dojít ještě k mnohem větší tragédii," vysvětlila Halíková. Většina komplexu je totiž ze dřeva a jen krátké zdržení mohlo být pro rodinu fatální.

"Je to pro nás hrozná tragédie. Ozvalo se mi spousta lidí, chtěla bych jim touto cestou všem moc poděkovat za podporu," řekla serveru iDNES.cz parkurová jezdkyně Kateřina Málková. Rodina momentálně nechce příliš komunikovat se světem, dosud s nimi nemluvili ani oslovení sousedé z Boháňky. Nadále s nimi ale zůstává v kontaktu jezdkyně Andrea Halíková. Právě ona organizuje sbírku na pomoc s léčbou zraněného koně.

"Dozvěděli jsme se o tom až ráno. Je to hrůza," říkají o nočním požáru obyvatelé Boháňky u Hořic.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.