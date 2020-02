Ostrava je v šoku! Neblahá lednová zkušenost s lupiči na tramvajové zastávcev Ostravě-Mariánských Horách nedopadá jen na napadeného školáka Sebastiána (13) a jeho blízké. Obavy sdílejí rodiče dětí cestujících veřejnou dopravou a nejlépe se kvůli případu necítí ani senioři.

„Jezdit tramvají jsme zvyklí, vystupovat u Mariánského náměstí ne. Sebastián tam měl se mnou sraz a nenapadlo by mě, že se mu může okolo tři čtvrtě na pět večer něco stát,“ líčí paní Soňa z Ostravy-Svinova. Právě její syn je obětí nezletilých lupičů, kteří mu vzali nedávno peníze a mobil.

„Nejprve se ptali, kolik je hodin, pak si všimli peněženky a chtěli po něm peníze. Dvacka jim nestačila, začali se s ním přetahovat o ni a telefon, shodili ho na zem a kopali,“ pokračuje maminka s tím, že svědků je více. Člověk, co by se oběti přepadení zastal, však na místě incidentu jaksi chybí…

„Syn hraje hokej a je na nějaké strkanice zvyklý. Bránil se a nedal své věci zadarmo! Byť mu i vyhrožovali a sprostě nadávali,“ uvádí paní Soňa. O lupičích zatím od policie nic neví. Syn si je pamatuje jako kluky snědé pleti; jednoho ve věku svého vrstevníka, druhého o cosi menšího, mladšího.

„Nakonec z toho byl Sebastián docela v šoku. Mě znepokojilo už jen to, že jsem se mu před naším setkáním nemohla dovolat,“ říká maminka. Pochvalná slova adresuje jak na kamerový systém, tak na vyšetřovatele případu. O lhostejných či vystrašených přihlížejících smýšlí docela nelichotivě.

„Asi jsme si dali sraz na špatném místě, myslela jsem, že Ostrava je dnes bezpečnější. Teď se v tramvaji a na zastávkách rozhlíží se strachem syn i já…“ podotýká paní Soňa. Veřejnou dopravou jezdí i její starší, šestnáctiletý syn Alex, taky hokejista. Ale v doprovodu dvou nebo tří kamarádů.

ROZHOVOR K TÉMATU

Bezostyšné přepadání? Bez změny zákonů si patrně budeme muset zvyknout

Po třetím incidentu (oloupení školáka) za posledních několik týdnů u tramvajové zastávky v okolí Mariánského náměstí se nabízejí myšlenky, jakže jsou Mariánské Hory a Hulváky kvůli nepřizpůsobivým nebezpečné?

Starosta tohoto městského obvodu s asi dvanácti tisíci obyvateli Patrik Hujdus (na snímku výše) ale v rozhovoru upozorňuje, že zdání může klamat.

Nedaleko je sice ghetto Červený kříž, ale nikdo nemůže – už jen kvůli ochraně osobních údajů a nezletilosti pachatelů v tom posledním případě – spolehlivě poukazovat jen na jeho obyvatele.

Zhoršila se v městském obvodě bezpečnost?

Situace se opravdu zhoršila kvůli soukromému majiteli, jemuž jsme s tím, že tam vytvoří bydlení pro studenty, prodali Červený kříž. To je nejproblémovější lokalita. S nynějšími spoluvlastníky obvod jedná, aby tam problémové nestěhoval. A také ty nejhorší vystěhovával. K ničemu to zatím příliš nevede, lidé odtud odcházejí a jiní podobného ražení přicházejí.

A mají se lidé skutečně u vás bát?

Nemyslím si, že zrovna takové vyjádření je přesné. Každý větší obvod má své problémové místo. Ano, tím naším je právě Červený kříž, kde bohužel nevyšel prodej obecních domů tomu správnému investorovi. Nemáme ale potvrzeno, že by právě poslední incident z tramvajové zastávky na Mariánském náměstí spáchal někdo z Červeného kříže. A není možné tvrdit, že každou loupež, která se stane v našem obvodu, by způsobili právě místní obyvatelé. Čímž pochopitelně nezlehčuji závažnost podobných událostí. Štve mě, že se u nás dějí!

Vtírá se dotaz… Dělá radnice dost?

Podobné dotazy si sami klademe často. Ale pachatele posledních útoků snímaly kamery a policisté je díky tomu našli. Kompetentní složky tedy konají. Ve spolupráci se strážníky i společností Ovanet neustále rozšiřujeme kamerový systém v obvodu, poslední kamera byla nainstalována právě v blízkosti tramvajové zastávky na ulici 1. máje a instalaci další připravujeme.

Kamera je i na Mariánském náměstí. Takových zařízení jsou v obvodu více než dvě desítky. A z pravidelných jednání s policisty mám informace, že objasněnost loupežných přepadení roste. Strážníka nicméně nemůžeme mít na každém rohu.

Existuje podle vás nějaké řešení?

Obávám se, že problém vyloučených lokalit s nepřizpůsobivými, kteří škodí svému okolí, na úrovni místní samosprávy vyřešit nepůjde. Je to otázka především na zákonodárce.

Stát totiž svou sociální politikou některé odnaučil pracovat, naopak je naučil čerpat donekonečna peníze na dávkách. A dokud se podobná praxe nezmění a necháme vybraná individua i v budoucnu chodit na úřady práce s nataženou rukou, budeme i v budoucnu zažívat podobné situace, jako jsou incidenty v okolí Mariánského náměstí.

S tím souvisí i tresty pro nezletilé pachatele, kteří ví, že dostanou buď jen nějaké napomenutí, anebo budou posláni do výchovného ústavu, kde nafasují nové značkové boty, tablet a budou doufat, že se jim třeba naskytne příležitost k útěku. Zde zásadně pomůže jen změna legislativy!

Spolumajitelka domů v nejhorší části Mariánských Hor a Hulvák má zásadní kritérium, podle kterého – po rekonstrukci – vybere další nájemníky. „Musí to být lidé, vedle nichž bych chtěla sama bydlet!“ tvrdí Lenka Grochalová.

Ta je sestrou slovenského podnikatele Petra Bardíka (jemuž svého času radnice prodala činžáky v ulicích Cottonově, Hany Kvapilové a Bílé) a podle svých slov má zájem jak na vylepšení obrazu dané lokality u sousedů, tak na jejím vzhledu.

O incidentech z poslední doby samozřejmě určité informace má. Ale nikoliv, že jsou jejich původci obyvatelé z Červeného kříže. „To už by mne, předpokládám, policisté kontaktovali. Ozývají se, když tady někoho shánějí,“ poznamenává.

Podezřelí z jednoho napadení by, jak Grochalová podotýká, snad měli být z Přívozu. Každopádně ví, že mezi jejími nájemníky často nejsou svatoušci. Momentálně je v asi 200 bytech (ne všechny má obsazené) trvale hlášeno na 200 lidí.

„Zrovna teď jsme se loučili s rodinou s dětmi. Ano, bylo mi jí líto, ale na druhé straně to bylo jejich rozhodnutí, jak se budou chovat,“ líčí domácí z Červeného kříže. Nově příchozí dostávají bydlení na kratší čas – zda se osvědčí, či nikoliv.

„A bude hůř! Samozřejmě po rekonstrukci, kterou chceme zahájit hned na jaře. S jejím průběhem by mělo postupně problémových ubývat,“ říká Grochalová. V domech v lokalitě zůstávají lidé i proto, aby tam prázdné byty nikdo neraboval.

Nezvládáte, prodejte

Byť na stavebním odboru Mariánských Hor a Hulvák leží žádosti o povolení oprav domů v Červeném kříži, z radnice jejich vlastníkům doporučují: Nezvládáte-li projekt, odprodejte ho jinému investorovi, který by lokalitu skutečně změnil v seriózní bydlení. „Posíláme tam místo toho úklidové čety, aby dávaly do pořádku ulice, naši sociální pracovníci se tam nestačí otáčet,“ uvádí starosta Patrik Hujdus. Poukazuje také na rostoucí počty přihlášených k pobytu v ulicích Cottonově, H. Kvapilové i Bílé neodpovídající skutečnosti kvůli tomu, že nepřizpůsobiví se jednoduše balí a migrují dále bez odhlášení (jako máma s pěti dětmi a šestým na cestě pocházející z druhého konce republiky). „Nechávají po sobě v bytech zařízení, které noví nájemníci vyhazují do okolí, čímž v lokalitě zakládají neustále nové černé skládky,“ popisuje starosta. Není divu, že Mariánské Hory a Hulváky hodlají vyhlásit bezdoplatkovou zónu brzdící byznys s chudobou – v rámci celého obvodu – a čeká se jen na schválení této žádosti kompetentním úřadem.



Alkohol a automaty

Nic z toho obvod v okolí Červeného kříže nechce, snaží se uplatnit v maximální míře veškeré „omezující“ paragrafy. Právě u večerky s nabídkou alkoholu, restaurace i herny se totiž logicky shromažďují potencionálně problémová individua. Podle dostupných informací i celníci měli dostat podnět směřující do okolí týkajícího se kvízomatů (naoko vědomostních her, které se po zodpovězení jednoduchých otázek přepínají do režimu výherních automatů). „Konkrétně nic v tomto ohledu komentovat nebudeme, ale můžeme uvést, že vloni jsme v kraji zadrželi u 62 provozovatelů nelegálních heren celkem 238 takovýchto přístrojů, vždy kvůli podezření z porušení zákona,“ konstatuje Pavla Zdobnická z moravskoslezského celního úřadu.